"Нет другого выбора": Сырский объяснил, почему Украина продолжит мобилизацию

Общие потери ВС РФ в Украине в прошлом месяце составили более 33,2 тысяч человек, что на 800 больше, чем в предыдущем месяце. Несмотря на это, противник увеличивает свою группировку на девять тысяч человек ежемесячно.

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Российское руководство преследует цель до конца года сформировать 10 новых дивизий, из которых две уже созданы, заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский после совещания по итогам работы ВСУ за июль.

"Поэтому нет другого выбора, как продолжать меры мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск", – написал он в Facebook.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что в армии продолжается корпусная реформа для более эффективного управления войсками. По его словам, подавляющее большинство вновь созданных армейских корпусов приняли свои линии ответственности и определенные комплекты войск.

Сырский о ситуации на фронте: где самая сложная ситуация

Что касается ситуации на фронте, то Сырский сказал, что противник пытается наступать на востоке по всей ЛБС, а самая сложная ситуация наблюдается на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях.

В то же время у ВСУ есть успехи на Северослобожанском направлении по освобождению оккупированных территорий Сумской области.

В публикации генерал также указал на тот факт, что противник активно обстреливает инфраструктуру в тылу, терроризирует мирные города, разрушая дома украинцев и их самих. Поэтому усиление ПВО, а также масштабирование использования дронов-перехватчиков – актуальная повестка.

"В июле есть заметные успехи в применении средств DeepStrike — поражены десятки объектов военно-промышленного комплекса противника. Наши беспилотники и другие средства поражения существенно снизили производственные возможности ВПК агрессора, нанесли поражение его военным объектам, в том числе складам "шахедов" и других видов вооружений, военным аэродромам и полигонам, оборонным, электромеханическим, химическим и нефтеперерабатывающим заводам", – говорится в сообщении Сырского.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что второй месяц подряд наблюдается существенный рост эффективности уничтожения оккупантов благодаря усовершенствованию системы управления БПЛА.

Сырский подчеркнул, что август не будет легким месяцем, поскольку враг продолжит усиливать давление, но главная задача Сил обороны – помешать россиянам в достижении их целей.

Ранее Фокус писал, что российские оккупанты все чаще применяют тактику "тотального просачивания" и увеличивают количество диверсий в украинском тылу. Один из примеров – Покровск. Пока что, несмотря на все усилия оккупантов, их диверсионные и малые пехотные группы обезвреживаются.

Мы также писали, что Сырский запретил cкопления военных на полигонах и продлил срок БОВП. Эта мера обусловлена точечными ударами ВС РФ по полигонам на территории Украины.