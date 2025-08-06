ВС РФ скинули на Покровск листовки с призывом сдавать позиции ВСУ (фото)

Российские войска, как утверждают в командовании 7-го корпуса ДШВ, получили приказ выйти на южные окраины Покровска до 1 сентября.

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Вражеские дроны раскидали по городу листовки с предложением к местным жителям сдавать позиции ВСУ, чтобы приблизить "освобождение" Покровска. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 7 корпус ДШВ.

"Российские войска продвигаются вперед, и освобождение вашего города – вопрос времени. Обозначьте расположение подразделений ВСУ, о которых вам известно, на земле или на заборе. Используйте любой материал или мусор, выложенный в форме креста или стрелки", – говорится в листовке.

Фото: Скриншот

Также авторы предлагают передавать информацию Telegram-бот, куда можно попасть через QR-код на листовке.

По информации украинских военных, из перехватов врага стало также известно, что российское командование поставило задачу своим наемникам выйти на южные окраины города к 1 сентября.

"Покровские защитники продолжают держать строй", – подчеркнули в ВСУ.

Ситуация на Покровском направлении остается одной из самых горячих, о чем накануне написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Враг использует тактику малых групп и пытается просачиваться в город.

Боец с позывным "Мучной" сообщил, что российские оккупанты продвинулись в районе Покровска. Они приблизились к Котлиному и Удачному и давят на Леонтовичи.

Украинские защитники уничтожают противника, однако ситуация остается очень сложной.

Ранее Фокус писал, что что ВС РФ наступают на Покровск с двух флангов и помнят о сценарии Авдеевки, для реализации которого следует собрать много техники и живой силы.

Мы также рассказывали, как бойцы НГУ сбили с толку подразделение ВС РФ, которое пробралось в Покровск.