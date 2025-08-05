Мы — свои: бойцы НГУ сбили с толку подразделение ВС РФ, которое пробралось в Покровск (видео)

Два украинских защитника делали зачистку улиц в частном секторе Покровска. Они поняли, что группа оккупантов прячется в погребе во дворе дома.

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В Покровске Донецкой области бойцы бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины во время зачистки улиц обнаружили российских оккупантов, которые спрятались в погребе. Украинцы усыпили бдительность вражеских солдат и за мгновение их ликвидировали. Видео боя выложили в ютуб-канале бригады "Рубеж".

Ситуация в Покровске — кадры от бригады "Рубеж"

"Наши воины, зафиксировав присутствие врага в непосредственной от себя близости, не растерялись, и начали общение с оккупантами на русском. Не понимая, с кем они общаются, пехота врага была сбита с толку, и, в конце концов, уничтожена", — рассказали в бригаде "Рубеж".

На кадрах, снятых камерой на шлеме одного из бойцов, видно, как два украинских защитника делали зачистку улиц в частном секторе Покровска. Они поняли, что группа оккупантов прячется в погребе во дворе дома.

"Хохлы, сдавайтесь", — выкрикнул один из бойцов на русском, обращаясь к оккупантам.

Россияне среагировали и ответили, что они "свои" из 5-го батальона и стали требовать пароль. В ответ украинцы назвались бойцами 9-го батальона ВС РФ и приказали им выйти, поскольку не доверяют, что это именно россияне.

Оккупанты засуетились в погребе, чем воспользовались украинские защитники и забросали их гранатами. Далее нацгвардейцы просмотрели близлежащие дома на присутствие врага, видим на видео бригады "Рубеж".

Ситуация в Покровске: что известно

Одна из главных целей российской военной кампании — это захват Покровска, рассказали в ОСУВ "Хортица". Сейчас под городом идут "самые тяжелые и важные бои". Россиян на этом направлении много и они придерживаются определенной тактики — размена по количеству россиян на метр земли. ВС РФ, захватив город, ожидают получить контроль над большой территорией Донецкой области.

4 августа сообщалось, что ВС РФ продвинулись на Покровском направлении. Там российская армия подошла вплотную к Котлиному, а также зашла на окраины Леонтовичей.

Также 4 августа аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись возле двух населенных пунктов на Покровском направлении.

3 августа бойцы бригады "Спартан" НГУ рассказали, что на Покровском направлении ВС РФ начали бросать женщин на штурмы.