"Одна из главных целей" россиян: в ОСУВ "Хортица" рассказали о тяжелых боях под Покровском

Захват Покровска стал одной из главных целей российской военной кампании: сейчас под городом идут "самые тяжелые и важные бои". Россиян на этом направлении много и они придерживаются определенной тактики.

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Уничтожение российских военных под Покровском спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов назвал "задачей со звездочкой". О ситуации на этом направлении он рассказал в эфире телемарафона, цитирует его слова агентство РБК-Украина.

"Возле Покровска сейчас идут важнейшие бои, самые тяжелые бои. Вместе с тем, очевидно, что это одна из целей российской кампании", — отметил Трегубов.

По его словам, украинские защитники делают все возможное, чтобы сдержать россиян под Покровском. Однако здесь российских военных довольно много, утверждает Трегубов.

"Будем честны: их там просто очень много. И тактика, которую они там используют, — это фактически тактика размена по количеству россиян на метр земли", — отметил представитель ОСУВ "Хортица".

Такая ситуация вокруг Покровска складывается уже длительное время, поскольку ВС РФ, захватив город, ожидают получить контроль над большой территорией Донецкой области.

"Для них это важный пункт, который дал бы им возможность контроля над центральной Донетчиной. Поэтому, собственно, они все силы бросали туда", — рассказал Трегубов.

Сейчас для ВСУ необходимо удержать россиян к северу от Покровска, отметил спикер. Там "нужно уничтожить как можно больше личного состава" ВС РФ, чтобы российские военные не имели возможностей продолжать наступательные действия.

Какова ситуация под Покровском

4 августа военный Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что ВС РФ продвинулись на Покровском направлении. Там российская армия подошла вплотную к Котлиному, а также зашла на окраины Леонтовичей.

По словам "Мучного", напряженной сложилась ситуация также в районе населенного пункта Роза. Он находится под постоянными обстрелами, а также российские ДРГ осуществляют попытки прорваться в населенный пункт.

В сводке Генштаба ВСУ за 4 августа рассказали, что ВС РФ пытались за минувшие сутки 33 раза продвинуться на позиции украинских военных. Там противник атаковал в районе 10 населенных пунктов.

Напомним, 4 августа аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в районе двух населенных пунктов на Покровском направлении.

3 августа бойцы 3 бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии рассказали, что на Покровском направлении ВС РФ начали бросать женщин на штурмы.