"Одна з головних цілей" росіян: в ОСУВ "Хортиця" розповіли про важкі бої під Покровськом

Захоплення Покровська стало однією з головних цілей російської воєнної кампанії: зараз під містом точаться "найважчі і найважливіші бої". Росіян на цьому напрямку багато й вони дотримуються певної тактики.

Related video

Знищення російських військових під Покровськом речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов назвав "задачею із зірочкою". Про ситуацію на цьому напрямку він розповів в етері телемарафону, цитує його слова агентство РБК-Україна.

"Біля Покровська зараз точаться найважливіші бої, найважчі бої. Разом з тим, очевидно, що це одна з цілей російської кампанії", — зазначив Трегубов.

За його словами, українські оборонці роблять усе можливе, аби стримати росіян під Покровськом. Однак тут російських військових доволі багато, стверджує Трегубов.

"Будемо чесні: їх там просто дуже багато. І тактика, яку вони там використовують, — це фактично тактика розміну по кількості росіян на метр землі", — зазначив речник ОСУВ "Хортиця".

Така ситуація довкола Покровська складається вже тривалий час, оскільки ЗС РФ, захопивши місто, очікують здобути контроль над великою територією Донецької області.

"Для них це важливий пункт, який дав би їм можливість контролю над центральною Донеччиною. Тому, власне, вони всі сили кидали туди", — розповів Трегубов.

Наразі для ЗСУ необхідним є втримати росіян на північ від Покровська, зазначив речник. Там "потрібно знищити якомога більше особового складу" ЗС РФ, аби російські військові не мали можливостей продовжувати наступальні дії.

Яка ситуація під Покровськом

4 серпня військовий Сил оборони з позивним "Мучной" повідомив, що ЗС РФ просунулися на Покровському напрямку. Там російська армія підійшла упритул до Котлиного, а також зайшла на околиці Леонтовичів.

За словами "Мучного", напруженою склалася ситуація також у районі населеного пункту Троянда. Він перебуває під постійними обстрілами, а також російські ДРГ здійснюють спроби прорватися у населений пункт.

У зведенні Генштабу ЗСУ за 4 серпня розповіли, що ЗС РФ намагалися за минулу добу 33 рази просунутися на позиції українських військових. Там противник атакував у районі 10 населених пунктів.

Нагадаємо, 4 серпня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулися у районі двох населених пунктів на Покровському напрямку.

3 серпня бійці 3 бригади оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії розповіли, що на Покровському напрямку ЗС РФ почали кидати жінок на штурми.