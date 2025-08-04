ЗС РФ підібралися до Котлиного і зайшли в Леонтовичі: що відбувається під Покровськом, — боєць ЗСУ

У районі Котлиного, ворог намагається закріпитись на підступах до населеного пункту, йдуть бої біля полів на південному заході. В селищі Леонтовичі ворог зайшов у крайні будинки та намагається просунутися углиб.

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Російські окупанти мають просування на Покровському напрямку. Вони впритул наблизилися до Котлиного та зайшли на околиці Леонтовичів. Про це в своєму телеграм-каналі розповів боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"У районі Котлиного, ворог намагається закріпитись на підступах до населеного пункту, йдуть бої біля полів на південному заході. Є підтвердження, що частина посадок під контролем хряків, але самого села не взяли". — проінформував він.

Також він зауважив, що в селищі Леонтовичі (колишнє Перше Травня) ворог зайшов у крайні будинки та намагається просунутися углиб. Вуличні бої точаться на південно-західних околицях населеного пункту.

"Фактично населений пункт перебуває за противником, але повністю він ще не закріпився", — написав "Мучной".

Також він повідомив, що в районі Покровська біля населеного пункту Троянда склалася напружена ситуація. Район під постійним обстрілом, а також існують спроби ДРГ зайти через поля на південь від парку.

"Р*сня з боку Новоукраїнки пробує лізти до населеного пункту Чунишине, атаки наші козаки відбивають – ворог закріпитися не зміг. Посилюються обстріли по лінії доріг, позиції поки тримаємо", — проінформував "Мучной".

За його інформацією, в напрямку Лисівки теж йдуть гарячі бої на підступах до населеного пункту, ворог пробує взяти під контроль місцевість навколо. Зараз там сіра зона — ні в кого повного контролю немає, бої тривають у полях.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 4 серпня повідомлялося, що на Покровському напрямку українські захисники зупинили 49 атак агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, в напрямку населених пунктів Новоукраїнка, Новопідгородне, Родинське, Червоний Лиман.

Бої на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку: що відомо

На Покровському напрямку окупанти почали кидати жінок на штурми. Бійці ЗСУ показали кадри, як жінка у військовій формі ЗС РФ намагається втекти через посадку від українського дрона.

Аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти мали успіхи у Донецькій області. На Покровському напрямку загарбники просунулись у селі Сухецьке та поблизу села Новоторецьке.

Також росіяни намагаються прорватися у Покровськ — малі групи диверсантів ЗС РФ постійно прориваються та хочуть закріпитися у місті, однак бійці ЗСУ їх знищують.

Бійці ЗСУ кажуть, що уваги потребує ситуація, яка складається біля Родинського — якщо росіяни візьмуть його під контроль, то фактично перекриють вʼїзди у Покровськ. Шість бригад можуть потрапити в оточення.