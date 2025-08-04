ВС РФ подобрались к Котлиному и зашли в Леонтовичи: что происходит под Покровском, — боец ВСУ

В районе Котлиного, враг пытается закрепиться на подступах к населенному пункту, идут бои у полей на юго-западе. В поселке Леонтовичи враг зашел в крайние дома и пытается продвинуться вглубь.

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Российские оккупанты имеют продвижение на Покровском направлении. Они вплотную приблизились к Котлиному и зашли на окраины Леонтовичей. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"В районе Котлиного, враг пытается закрепиться на подступах к населенному пункту, идут бои у полей на юго-западе. Есть подтверждение, что часть посадок под контролем хряков, но самого села не взяли", — проинформировал он.

Также он отметил, что в поселке Леонтовичи (бывшее Первое Мая) враг зашел в крайние дома и пытается продвинуться вглубь. Уличные бои идут на юго-западных окраинах населенного пункта.

"Фактически населенный пункт находится за противником, но полностью он еще не закрепился", — написал "Мучной".

Также он сообщил, что в районе Покровска возле населенного пункта Роза сложилась напряженная ситуация. Район под постоянным обстрелом, а также существуют попытки ДРГ зайти через поля к югу от парка.

"Р*сня со стороны Новоукраинки пробует лезть к населенному пункту Чунишино, атаки наши казаки отбивают — враг закрепиться не смог. Усиливаются обстрелы по линии дорог, позиции пока держим", — проинформировал "Мучной".

По его информации, в направлении Лысовки тоже идут горячие бои на подступах к населенному пункту, враг пробует взять под контроль местность вокруг. Сейчас там серая зона — ни у кого полного контроля нет, бои продолжаются в полях.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 4 августа сообщалось, что на Покровском направлении украинские защитники остановили 49 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, в направлении населенных пунктов Новоукраинка, Новоподгородное, Родинское, Красный Лиман.

Бои на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении: что известно

На Покровском направлении оккупанты начали бросать женщин на штурмы. Бойцы ВСУ показали кадры, как женщина в военной форме ВС РФ пытается убежать через посадку от украинского дрона.

Аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты имели успехи в Донецкой области. На Покровском направлении захватчики продвинулись в селе Сухецкое и вблизи села Новоторецкое.

Также россияне пытаются прорваться в Покровск — малые группы диверсантов ВС РФ постоянно прорываются и хотят закрепиться в городе, однако бойцы ВСУ их уничтожают.

Бойцы ВСУ говорят, что внимания требует ситуация, которая складывается возле Родинского — если россияне возьмут его под контроль, то фактически перекроют въезды в Покровск. Шесть бригад могут попасть в окружение.