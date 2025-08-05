Ми — свої: бійці НГУ збили з пантелику підрозділ ЗС РФ, який пробрався у Покровськ (відео)

Два українські захисники робили зачистку вулиць в приватному секторі Покровська. Вони зрозуміли, що група окупантів ховається у погребі на подвір'ї будинку.

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В Покровську на Донеччині бійці бригади "Рубіж" Національної гвардії України під час зачистки вулиць виявили російських окупантів, які сховалися в погребі. Українці приспали пильність ворожих солдатів та за мить їх ліквідували. Відео бою виклали в ютуб-каналі бригади "Рубіж".

Ситуація у Покровську - кадри від бригади "Рубіж"

"Наші воїни, зафіксувавши присутність ворога у безпосередній від себе близькості, не розгубились, і почали спілкування з окупантами російською. Не розуміючи, з ким вони спілкуються, піхота ворога була збита з пантелику, та, з рештою, знищена", — розповіли у бригаді "Рубіж".

На кадрах, зафільмованих камерою на шоломі одного з бійців, видно, як два українські захисники робили зачистку вулиць в приватному секторі Покровська. Вони зрозуміли, що група окупантів ховається у погребі на подвір'ї будинку.

"Хохлы, здавайтесь", — викрикнув один із бійців російською, звертаючись до окупантів.

Росіяни зреагували й відповіли, що вони "свої" з 5-го батальйону і стали вимагати пароль. У відповідь українці назвалися бійцями 9-го батальйону ЗС РФ і наказали їм вийти, оскільки не довіряють, що це саме росіяни.

Окупанти заметушилися в погребі, чим скористалися українські захисники та закидали їх гранатами. Далі нацгвардійці проглянули прилеглі будинки на присутність ворога, бачимо на відео бригади "Рубіж".

Ситуація у Покровську: що відомо

Одна з головних цілей російської воєнної кампанії — це захоплення Покровська, розповіли в ОСУВ "Хортиця". Зараз під містом точаться "найважчі й найважливіші бої". Росіян на цьому напрямку багато й вони дотримуються певної тактики — розміну по кількості росіян на метр землі. ЗС РФ, захопивши місто, очікують здобути контроль над великою територією Донецької області.

4 серпня повідомлялося, що ЗС РФ просунулися на Покровському напрямку. Там російська армія підійшла упритул до Котлиного, а також зайшла на околиці Леонтовичів.

Також 4 серпня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулися біля двох населених пунктів на Покровському напрямку.

3 серпня бійці бригади "Спартан" НГУ розповіли, що на Покровському напрямку ЗС РФ почали кидати жінок на штурми.