ДРГ, РСЗО и КАБы: ВС РФ перебросили подразделение "Рубикон" в Покровск и имеют продвижение, — боец

Вооруженные силы Российской Федерации вклинились в украинскую оборону на Покровском направлении, продвинулись на западном фланге возле Леонтовичей и готовятся к штурму Чинушино на трассе Е50. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о полусотне российских атак на 50-километровом отрезке фронта.

Related video

Российские оккупанты продвинулись в районе Покровска. Они приблизились к Котлиному и Удачному и давят на Леонтовичи. Об этом рассказал военный Сил обороны с позывным "Мучной".

По его информации, противник пробует закрепиться на юго-восточной окраине Удачного. Там продолжаются бои на границе полей и частного сектора. Украинские защитники продолжают удерживать часть территории, несмотря на постоянные вражеские штурмы, говорится в заметке.

"Обстановка тяжелая. В районе Котлиного тоже враг частично продвинулся со стороны поля севернее, пробует выйти на полную линию дороги. Сейчас идут бои на северной и восточной окраине села, контроль условный — идет борьба за лесополосы, наша арта работает по району, где бегают хряки", — проинформировал "Мучной".

Он отметил, что Леонтовичи (бывшее Первое Мая) также находится под жестким давлением ВС РФ. Оккупанты вклинились на северо-востоке и пытаются дожать село с флангов. Часть территории уже под их контролем — бои идут за центр.

"Есть риск дальнейшего продвижения, однако наши бойцы еще держат позиции", — пишет военный.

Также он сообщил, что в районе Чунишино ВС РФ пытаются закрепиться на подходах и приблизились вплотную к восточной части села.

"Идет подготовка к штурму или обходному маневру из лесополос. Село пока под нашим контролем, ситуация угрожающая — наблюдается большая активность ДРГ и пехоты. В Лисовке наши бойцы еще присутствуют в селе, бои идут уже буквально за каждый дом. Враг стремится выжать наши силы, поэтому атакует с северо-востока", — пишет украинский защитник.

Он добавил, что в Покровск россияне перебросили подразделение "Рубикон", которое работает непосредственно по городу и координирует действия ДРГ.

"Враг ведет обстрелы центральных районов города, работает как РСЗО, так и КАБы. Есть попадания в жилую застройку. Ситуация очень сложная, фактически, город под прицелом", — резюмировал "Мучной".

Наступление РФ — Генштаб о боях под Покровском

В сводке Генштаба ВСУ 6 августа сообщалось, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 52 атаки ВС РФ в районах населенных пунктов Покровск, Попов Яр, Владимировка, Бойковка, Суворово, Котлино, Новоэкономичное, Муравка, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Сухецкое, Дачное, Луч, Молодецкое, Лисовка, Зверево, Удачное, Новоукраинка, Алексеевка и в направлении Новопавловки.

Карта боев на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении: что известно

6 июля аналитики проекта DeepState предупредили, что ВС РФ наступают на Покровск с двух флангов и помнят о сценарии Авдеевки, для реализации которого следует собрать много техники и живой силы.

Одна из главных целей российской военной кампании — это захват Покровска, рассказали в ОСУВ "Хортица". Сейчас под городом идут "самые тяжелые и важные бои".

4 августа сообщалось, что ВС РФ продвинулись на Покровском направлении. Там российская армия подошла вплотную к Котлиному, а также зашла на окраины Леонтовичей.