ДРГ, РСЗВ та КАБи: ЗС РФ перекинули підрозділ "Рубікон" до Покровська і мають просування, — боєць

Збройні сили Російської Федерації вклинилися в українську оборону на Покровському напрямку, просунулись на західному флангу біля Леонтовичів та готуються до штурму Чинушиного на трасі Е50. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про пів сотні російських атак на 50-кілометровому відрізку фронту.

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Російські окупанти просунулися в районі Покровська. Вони наблизилися до Котлиного й Удачного та тиснуть на Леонтовичі. Про це розповів військовий Сил оборони з позивним "Мучной".

За його інформацією, противник пробує закріпитися на південно-східній околиці Удачного. Там тривають бої на межі полів і приватного сектору. Українські захисники продовжують утримувати частину території попри постійні ворожі штурми, ідеться у дописі.

"Обстановка важка. У районі Котлиного теж ворог частково просунувся з боку поля північніше, пробує вийти на повну лінію дороги. Зараз йдуть бої на північній та східній околиці села, контроль умовний — триває боротьба за лісосмуги, наша арта працює по району, де бігають кнури", — проінформував "Мучной".

Він зауважив, що Леонтовичі (колишнє Перше Травня) також перебуває під жорстким тиском ЗС РФ. Окупанти вклинилися на північному сході й намагаються дожати село з флангів. Частина території вже під їхнім контролем — бої точаться за центр.

"Є ризик подальшого просування, проте наші бійці ще тримають позиції", — пише військовий.

Також він повідомив, що в районі Чунишиного ЗС РФ намагаються закріпитися на підходах і наблизилися впритул до східної частини села.

"Йде підготовка до штурму або обхідного маневру з лісосмуг. Село поки під нашим контролем, ситуація загрозлива — спостерігається велика активність ДРГ і піхоти. У Лисівці наші бійці ще присутні у селі, бої точаться вже буквально за кожен будинок. Ворог прагне вичавити наші сили, тому атакує з північного сходу", — пише український захисник.

Він додав, що до Покровська росіяни перекинули підрозділ "Рубікон", яки працює безпосередньо по місту та координує дії ДРГ.

"Ворог веде обстріли центральних районів міста, працює як РСЗВ, так і КАБи. Є влучання у житлову забудову. Ситуація дуже складна, фактично, місто під прицілом", — резюмував "Мучной".

Наступ РФ — Генштаб про бої під Покровськом

У зведенні Генштабу ЗСУ 6 серпня повідомлялося, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 52 атаки ЗС РФ у районах населених пунктів Покровськ, Попів Яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Котлине, Новоекономічне, Муравка, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Дачне, Промінь, Молодецьке, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка та в напрямку Новопавлівки.

Карта боїв на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку: що відомо

6 липня аналітики проєкту DeepState попередили, що ЗС РФ наступають на Покровськ з двох флангів і пам'ятають про сценарій Авдіївки, для реалізації якого слід зібрати багато техніки та живої сили.

Одна з головних цілей російської воєнної кампанії — це захоплення Покровська, розповіли в ОСУВ "Хортиця". Зараз під містом точаться "найважчі й найважливіші бої".

4 серпня повідомлялося, що ЗС РФ просунулися на Покровському напрямку. Там російська армія підійшла впритул до Котлиного, а також зайшла на околиці Леонтовичів.