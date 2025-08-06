"В наступ ланцюгом": новий командувач ДШВ розповів, чому бійці КНДР підривали себе гранатами

Командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол розвіяв міф про "супермотивацію" північнокорейських бійців. З його слів, росіяни передають їм навички та знання, але технологічно ці військові помітно відстають й керує ними страх.

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"Під час перших їхніх спроб штурмувати наші позиції було весело спостерігати. Як у фільмах про Другу світову: рота йде в наступ ланцюгом. А за ним розгортається мінометна батарея", — згадав бригадний генерал у першому інтерв’ю на посаді для видання "Телеграф", опублікованому 6 серпня.

Він розповів, що тоді північнокорейські бригади були знищені. Однак бійці КНДР вчилися та були змушені адаптуватись до реалій сучасної війни.

"Багато хто говорив про їхню супермотивацію, але я сприймаю це більше як страх. Вони розуміли, що у випадку полону їхні родичі та близькі вдома будуть знищені, тому підривали себе гранатами. Вбивали себе, аби тільки не потрапити в полон", — пояснив Апостол.

З його слів, у порівнянні з контрактними військовими ЗСУ ці бійці "не показали чогось надзвичайного або крутого". Українські "контрактники" зразка початку 2022 року, за оцінкою командувача ДШВ, були "на голову сильніші".

"Хоча справді ідеологія, промиті мізки і страх змушують корейців сунути "м’ясом" вперед. А в загальному вони покращили свої навички, і недооцінювати їх ми не можемо. Сюди входить: скільки їм років, скільки вони в армії та з якого підрозділу — це впливає на їхні дії на полі бою", — зауважив бригадний генерал.

Він запевнив, що з бійцями КНДР працюють росіяни, які передають їм певні навички, знання та вміння. Однак технологічно, як підкреслив воєначальник, північнокорейським солдатам далеко як до Сил оборони, так і до ЗС РФ.

Апостол також прокоментував якість самих російських військ. З його слів, найманці ПВК "Вагнер" були підготовленими бійцями й сильним супротивником, але "їх вже немає". Ще були кадрові спецпризначенні, але і їх "утилізували" ЗСУ.

Перша хвиля мобілізації мала соціальні наслідки для Кремля, тому за РФ воюють добровольці, які йдуть на фронт за гроші. Коли ж охочі ризикувати життям заради заробітку закінчаться, нова хвиля мобілізації, на думку командувача ДШВ, може стати "критичною" для лідера Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Олега Апостола командувачем ДШВ ЗСУ 3 червня. Того дня відбулася ціла низка призначень у командуванні війська.

У LIGA.net з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки 28 липня інформували, що КНДР поставила Росії приблизно 6,5 млн артилерійських снарядів калібрів 122, 130, 152 і 170 мм. Окрім того, країна-агресорка отримала від Північної Кореї міни та сотні артилерійських систем.