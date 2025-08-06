"В наступление цепью": новый командующий ДШВ рассказал, почему бойцы КНДР подрывали себя гранатами

Командующий Десантно-штурмовых войск Олег Апостол развеял миф о "супермотивации" северокорейских бойцов. По его словам, россияне передают им навыки и знания, но технологически эти военные заметно отстают и руководит ими страх.

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"Во время первых их попыток штурмовать наши позиции было весело наблюдать. Как в фильмах о Второй мировой: рота идет в наступление цепью. А за ним разворачивается минометная батарея", — вспомнил бригадный генерал в первом интервью в должности для издания "Телеграф", опубликованном 6 августа.

Он рассказал, что тогда северокорейские бригады были уничтожены. Однако бойцы КНДР учились и были вынуждены адаптироваться к реалиям современной войны.

"Многие говорили об их супермотивации, но я воспринимаю это больше как страх. Они понимали, что в случае плена их родственники и близкие дома будут уничтожены, поэтому подрывали себя гранатами. Убивали себя, лишь бы только не попасть в плен", — пояснил Апостол.

По его словам, по сравнению с контрактными военными ВСУ эти бойцы "не показали чего-то чрезвычайного или крутого". Украинские "контрактники" образца начала 2022 года, по оценке командующего ДШВ, были "на голову сильнее".

"Хотя действительно идеология, промытые мозги и страх заставляют корейцев сунуть "мясом" вперед. А в общем они улучшили свои навыки, и недооценивать их мы не можем. Сюда входит: сколько им лет, сколько они в армии и из какого подразделения — это влияет на их действия на поле боя", — отметил бригадный генерал.

Он заверил, что с бойцами КНДР работают россияне, которые передают им определенные навыки, знания и умения. Однако технологически, как подчеркнул военачальник, северокорейским солдатам далеко как до Сил обороны, так и до ВС РФ.

Апостол также прокомментировал качество самих российских войск. По его словам, наемники ЧВК "Вагнер" были подготовленными бойцами и сильным противником, но "их уже нет". Еще были кадровые спецназовцы, но и их "утилизировали" ВСУ.

Первая волна мобилизации имела социальные последствия для Кремля, поэтому за РФ воюют добровольцы, которые идут на фронт за деньги. Когда же желающие рисковать жизнью ради заработка закончатся, новая волна мобилизации, по мнению командующего ДШВ, может стать "критической" для лидера России Владимира Путина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Апостола командующим ДШВ ВСУ 3 июня. В тот день состоялся целый ряд назначений в командовании войска.

В LIGA.net со ссылкой на данные Службы внешней разведки 28 июля информировали, что КНДР поставила России около 6,5 млн артиллерийских снарядов калибров 122, 130, 152 и 170 мм. Кроме того, страна-агрессор получила от Северной Кореи мины и сотни артиллерийских систем.