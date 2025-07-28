Північна Корея передала Росії близько 6,5 млн артилерійських снарядів, — розвідка

КНДР продовжує підтримувати військову машину РФ в обмін на можливість випробувати свою зброю в умовах реальної війни і нові технології.

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Північна Корея, яка залишається основним іноземним постачальником боєприпасів для РФ, передала Росії близько 6,5 млн артилерійських снарядів калібрів 122, 130, 152 і 170 мм, міни калібру 82, 120, 140 мм і сотні артилерійських систем, РСЗВ та мінометів, повідомляє LIGA.net із посиланням на запит видання до Служби зовнішньої розвідки.

Крім боєприпасів, як уже говорилося вище, Північна Корея постачає російських окупантів артсистемами.

За даними СЗР, КНДР поставила в РФ:

кілька самохідних пускових установок KN-23/24 і 600 мм реактивних систем залпового вогню KN-25;

близько 120 одиниць 240 мм реактивних систем залпового вогню М-1991;

близько 120 одиниць 170 мм самохідних гаубиць М-1989 Koksan;

близько 100 одиниць 122 мм причіпних гаубиць Д-74И;

близько 100 одиниць 140 мм мінометів М-1982;

не менше 165 одиниць 107 мм РСЗВ Туре 63.

Розвідники з посиланням на оцінки російських військових повідомляють, що не вся північнокорейська техніка ефективна. Деякі зразки "кульгають" і менш ремонтопридатні, однак це не заважає КНДР і РФ і далі розвивати свою співпрацю у військово-технічній сфері.

За словами глави ГУР Кирила Буданова, близько 40% боєприпасів, які Росія використовує на війні проти України, потрапляє в РФ саме з Північної Кореї.

Зі свого боку розвідка Південної Кореї ще два тижні тому повідомляла, що Пхеньян передав Москві 12 млн боєприпасів калібру 152 мм.

Північна Корея допомагає путінському режиму не тільки зброєю, а й живою силою. На початку липня стало відомо, що Кім Чен Ин збирається втричі збільшити контингент своїх військ у РФ, які тепер можуть брати участь у бойових діях в окупованих Росією районах України нарівні зі ЗС РФ. Йдеться про 25 000-30 000 солдатів.

За оцінками західних чиновників, війська КНДР воювали проти ЗСУ в Курській області, і близько 4000 із них було вбито або поранено. Однак це не зупинило КНДР, і її співпраця з РФ тільки розквітла.

Українська розвідка вважає, що Північна Корея наразі значно покращила свої можливості, перейнявши досвід ведення війни дронами, удосконаливши свої балістичні ракети та прискоривши виробництво сучасної зброї.

Раніше Фокус писав, що Північна Корея розглядає можливість відправки в Російську Федерацію людей для роботи на заводі з виробництва безпілотників, розташованому в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані.

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