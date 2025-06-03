Михайло Драпатий командуватиме Об'єднаними силами ЗСУ: Зеленський змінив низку воєначальників

Екскомандувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий продовжить службу. Військовий отримав від президента України Володимира Зеленського нові завдання.

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Про продовження служби Михайло Драпатий повідомив у Telegram.

"Отримав від президента завдання. Я залишаюся в строю. На передовій. Там, де повинен бути. Там, де можу найбільше", — заявив Драпатий.

Далі командувач розповів про довгу розмову з президентом України Володимиром Зеленським щодо трагедії на 239-му полігоні в Сумській області. Після цього випадку Драпатий подав у відставку.

На думку військового, потрібно змінити культуру всередині війська і ставлення командирів до бійців, виконання обов'язків і цінності кожного життя солдата.

Пізніше на сайті Офісу президента з'явився указ Зеленського про призначення Драпатого на посаду Командувача об'єднаних сил ЗСУ. Ця посада була вільною після відставки Андрія Гнатова наприкінці лютого 2025 року.

Кадрові перестановки Зеленського в ЗСУ: "Мадяр" буде командувати Силами безпілотних систем

Крім Драпатого, нові пости отримали й інші військові командири. Згідно з президентським указом №386/2025, Роберт "Мадяр" Бровді став командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Бровді змінив на посаді Вадима Сухаревського, якого тепер призначено заступником командувача ОК "Схід".

Крім цього, Олег Апостол командуватиме Десантно-штурмовими військами ЗСУ, він замінить Ігоря Скібюка, який стане заступником начальника Генерального штабу.

Також глава держави звільнив Олександра Білоуса з посади заступника командувача Нацгвардії.

Нагадаємо, нещодавно відсторонили від виконання обов'язків командира 59-ї окремої штурмової бригади Богдана Шевчука. Офіційна причина — різке погіршення ситуації на Покровському напрямку.

Крім цього, розслідують зловживання у 155-й ОМбр імені Анни Київської. Її командира Тараса Максимова підозрюють у фіктивних "бойових" виплатах і здирництві.