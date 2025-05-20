Комбрига 155-ї бригади звинуватили в бізнесі на "бойових": ОК "Захід" проводить розслідування

Військовослужбовці оперативного командування "Захід" проводять службове розслідування у 155-ій окремій механізованій бригаді імені Анни Київської після того, як журналісти опублікували матеріал про бізнес на "бойових" виплатах і масове СЗЧ.

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Про це повідомив командувач ОК "Захід" бригадний генерал Володимир Шведюк, пише "Українська правда".

Йдеться про матеріал "Бізнес на "бойових" виплатах і масове СЗЧ. Як нове командування "піднімає з колін" 155-ту механізовану бригаду". Там журналісти розповіли про можливу причетність комбрига полковника Тараса Максімова до призначення фіктивних "бойових" виплат і вимагання з них "відкатів", понад 1,2 тисячі випадків СЗЧ із початку 2025 року та недостатнє забезпечення підрозділів.

"Нещодавні факти, що стосуються можливих правопорушень з боку окремих посадових осіб усередині частини, стали підставою для призначення мною службового розслідування. До бригади направлено спеціальну групу з числа найбільш досвідчених офіцерів ОК "Захід". Ми принципово та неупереджено налаштовані з’ясувати всі обставини та встановити всі деталі правопорушення. По напрацьованим матеріалам будуть зроблені відповідні висновки та передані до правоохоронних органів", — сказав командувач ОК "Захід".

Шведюк зазначив, що 155-ту створювали, як піхотну бригаду, а в ході бойової підготовки переформували в механізовану.

Бригадний генерал підкреслив, що після виїзду військових 155-ої ОМБр у район бойових дій особисто разом із офіцерами ОК прибули на фронт та взяли участь у розгортанні бригади. За словами командувача, протягом чотирьох місяців, із грудня 2024 по березень 2025 років, представники ОК передавали досвід, навчали, а іноді й керували діями бригади.

"Фактично оперативне командування будувало систему бойового управління спільно та під керівництвом головнокомандувача ЗС України і командувача Сухопутних військ ЗС України з метою усунення управлінського хаосу та бездіяльності, що виникли внаслідок недолугого керівництва з боку "бойового офіцера" попереднього командира бригади, який в бойових умовах не був спроможний реагувати на різкі зміни в бойовій обстановці. На підставі об’єктивних висновків було ухвалено рішення про звільнення з посади попереднього командира бригади полковника Дмитра Рюмшина", — зауважив він.

Шведюк додав, що в таких умовах кадровий орган ОК "Захід" у "авральному режимі" підібрав декілька кандидатів на посаду командира 155-ої. Основними критеріями, продовжує бригадний генерал, були – наявність бойового досвіду, здатність керувати в екстремальних кризових ситуаціях та позитивні характеристики командуванням з місць попередньої служби.

На думку командувача, кандидатура полковника Тараса Максімова, який тоді був заступником комбрига 14-ої ОМБр, з огляду на всі параметри та великий бойовий досвід, виявилася "найбільш обґрунтованою". Тому була погоджена в ОК "Захід" і подана на затвердження до Командування Сухопутних військ ЗСУ.

"Я повністю підтримую позицію Командувача Сухопутних військ генерал-майора Михайла Драпатого: незалежно від посад, звань чи минулих заслуг, усі, хто порушив закон, нестимуть за це повну відповідальність. Оперативне командування "Захід" – це не просто орган управління. Це бойове братерство. Тут немає місця безвідповідальності чи дрібним корисливим інтересам. Ми всі тут для одного: захистити Україну і нищити ворога".

Нагадаємо, командир 414-ї окремої бригади безпілотних систем ЗСУ "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді засудив публічні заяви командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександра Ширшина, який подав рапорт на звільнення через "дебільні накази". Бровді дорікнув Ширшину, що публічна критика командування "працює на руку ворогу".

Фокус також писав, що командир батальйону "Свобода" бригади наступу "Рубіж" Національної гвардії України Петро Кузик попередив, що при демобілізації може обвалитись фронт.