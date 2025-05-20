Комбрига 155-й бригады обвинили в бизнесе на "боевых": ОК "Запад" проводит расследование

Военнослужащие оперативного командования "Запад" проводят служебное расследование в 155-й отдельной механизированной бригаде имени Анны Киевской после того, как журналисты опубликовали материал о бизнесе на "боевых" выплатах и массовом СЗЧ.

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Об этом сообщил командующий ОК "Запад" бригадный генерал Владимир Шведюк, пишет"Украинская правда".

Речь идет о материале "Бизнес на "боевых" выплатах и массовое СЗЧ. Как новое командование "поднимает с колен" 155-ю механизированную бригаду". Там журналисты рассказали о возможной причастности комбрига полковника Тараса Максимова к назначению фиктивных "боевых" выплат и вымогательству с них "откатов", более 1,2 тысячи случаев СЗЧ с начала 2025 года и недостаточном обеспечении подразделений.

"Недавние факты, касающиеся возможных правонарушений со стороны отдельных должностных лиц внутри части, стали основанием для назначения мной служебного расследования. В бригаду направлена специальная группа из числа наиболее опытных офицеров ОК "Запад". Мы принципиально и беспристрастно настроены выяснить все обстоятельства и установить все детали правонарушения. По наработанным материалам будут сделаны соответствующие выводы и переданы в правоохранительные органы", — сказал командующий ОК "Запад".

Шведюк отметил, что 155-ю создавали, как пехотную бригаду, а в ходе боевой подготовки переформировали в механизированную.

Бригадный генерал подчеркнул, что после выезда военных 155-й ОМБр в район боевых действий лично вместе с офицерами ОК прибыли на фронт и приняли участие в развертывании бригады. По словам командующего, в течение четырех месяцев, с декабря 2024 по март 2025 года, представители ОК передавали опыт, обучали, а иногда и руководили действиями бригады.

"Фактически оперативное командование строило систему боевого управления совместно и под руководством главнокомандующего ВС Украины и командующего Сухопутных войск ВС Украины с целью устранения управленческого хаоса и бездействия, возникших в результате непутевого руководства со стороны "боевого офицера" предыдущего командира бригады, который в боевых условиях не был способен реагировать на резкие изменения в боевой обстановке. На основании объективных выводов было принято решение об увольнении с должности предыдущего командира бригады полковника Дмитрия Рюмшина", — отметил он.

Шведюк добавил, что в таких условиях кадровый орган ОК "Запад" в "авральном режиме" подобрал несколько кандидатов на должность командира 155-й. Основными критериями, продолжает бригадный генерал, были — наличие боевого опыта, способность управлять в экстремальных кризисных ситуациях и положительные характеристики командованием с мест предыдущей службы.

По мнению командующего, кандидатура полковника Тараса Максимова, который тогда был заместителем комбрига 14-й ОМБр, учитывая все параметры и большой боевой опыт, оказалась "наиболее обоснованной". Поэтому была согласована в ОК "Запад" и подана на утверждение в Командование Сухопутных войск ВСУ.

"Я полностью поддерживаю позицию Командующего Сухопутных войск генерал-майора Михаила Драпатого: независимо от должностей, званий или прошлых заслуг, все, кто нарушил закон, будут нести за это полную ответственность. Оперативное командование "Запад" — это не просто орган управления. Это боевое братство. Здесь нет места безответственности или мелким корыстным интересам. Мы все здесь для одного: защитить Украину и уничтожать врага".

Напомним, командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберт "Мадьяр" Бровди осудил публичные заявления командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александра Ширшина, который подал рапорт на увольнение из-за "дебильных приказов". Бровди упрекнул Ширшина, что публичная критика командования "работает на руку врагу".

Фокус также писал, что командир батальона "Свобода" бригады наступления "Рубеж" Национальной гвардии Украины Петр Кузик предупредил, что при демобилизации может обвалиться фронт.