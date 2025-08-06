"Будут умирать пачками": Апостол рассказал о двух "сюрпризах" для ВС РФ на Сумском направлении

По состоянию на вторую половину июля ситуация в Сумской области, а также в Курской области частично стабилизирована благодаря эффективным решениям. Сидеть долго в обороне украинские ДШВ не собираются.

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Изменение тактики ведения огня и использование ряда технологических новинок улучшили обстановку, рассказал новый командующий Десантно-штурмовыми войсками, Герой Украины Олег Апостол в интервью "Телеграфу".

По его словам, есть понимания, где нужно усилиться, как действовать, но детали он раскрывать не стал, отметив, что его интервью будут читать и оккупанты.

"Могу сказать так: сейчас я готовлю сразу два сюрприза оккупантам. Для одного у меня уже все есть, для другого нужно немного ресурсов и времени, но мы это планируем вот-вот реализовать. Если все удастся, врагу будет очень тяжело. Это касается и технологического и инженерного улучшения наших позиций. Мы сделаем россиянам такие kill-zone (зоны поражения, в которых личный состав не может выжить и не может их пройти), что они будут умирать пачками. Если придут туда, то сегодняшние потери покажутся им минимальными", – пообещал командир.

Апостол подтвердил освобождение Андреевки, а на момент интервью стало известно и о деоккупации Кондратовки.

Об угрозе окружения Сум

На слова журналиста о том, что есть информация о подготовке Сум к круговой обороне, и вопрос об угрозе оккупации города или его окружении, Апостол ответил:

"Силы обороны Украины должны быть готовы ко всем сценариям. Обострение на Сумском направлении – один из них. В настоящее время проводится активная работа по устройству фортификаций. Как мы уже говорили, сейчас ситуация непосредственно на линии столкновения частично контролируется. Может ли враг опрокинуть больше резервов и активизировать здесь наступление? Безусловно. Однако по состоянию на конец июля прямой угрозы для города Сумы нет, кроме обстрелов".

По словам командующего ДШВ, в случае ухудшения ситуации и роста угрозы соответствующая информация будет доведена до гражданского населения и состоится эвакуация.

"Но Силы обороны в целом, и военные части ДШВ в частности, делают все, чтобы удержать врага как можно дальше и оттеснить границу", – заверил он.

Курская операция спустя год

Что касается Курской операции, которой 6 августа исполняется год, то герой беседы был непосредственным ее участником с августа по декабрь 2024 года. Командир отметил, что не может комментировать последний этап операции.

"Думаю, что командование все видело и понимало обстановку, потому принимало соответствующие решения. Но в целом проведение Курской операции было правильным решением, и пи*ары будут в будущем этот позор стирать из своих учебников истории", – уверен он.

Также Олег Апостол рассказал об использовании солдат из КНДР в боях в Курской области и сравнил их эффективность не только с украинскими военными, но и с ВС РФ.

Напомним, Фокус писал, что в Покровске ВС РФ раскидали листовки с призывом к местным жителям сдавать позиции и расположение подразделений ВСУ, чтобы ускорить "освобождение" города.