"Оптимізму мало": як люди виживають у Херсоні та чому восени стане ще небезпечніше

Приміські населені пункти навколо Херсона поступово перетворюються на села-примари, а в самому обласному центрі з кожним днем стає дедалі небезпечніше.

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"Червона" зона в Херсонській області стає дедалі ширшою, а рятують Херсон лише річка Дніпро та Сили оборони. Однак у динаміці, враховуючи темпи розширення окупованих територій, оптимізму мало, пише громадський активіст Юрій Антощук.

"Ще півтора року тому можна було доїхати до Станіслава, рік тому проїхатися Перекопською в Херсоні, півроку тому приїхати в Білозерку. Зараз Станіслав фактично село-привид, Білозерка вже скоро стане повністю нев'їзною, а Перекопська — це вулиця смерті. Уже Чорнобаївка, яка почала після деокупації відновлюватися, — відчуває на собі небезпеку від ворожих дронів", — розповідає Юрій.

Окупанти підбираються все ближче до Херсона Фото: Скриншот

За його словами, російські окупанти вже почали "кошмарити" трасу, що з'єднує Херсонську та Миколаївську області, а біля в'їзної стели Херсона постійно детектуються дрони росіян.

Істотно зросла інтенсивність ударів БПЛА ворога: якщо кілька місяців тому було близько тисячі атак дронами на тиждень, то зараз кількість перевалила за півтори тисячі.

Херсонців попередили, як уберегтися від дронів, але цього замало.

"Глобально ми вплинути на ситуацію, яка далеко невтішна, не можемо, але якось працювати з населенням необхідно. Антидронові сітки, на жаль, у Херсоні тільки зараз стали застосовувати. РЕБи нас глобально не врятують, бо ворожі РСЗВ спокійно можуть накрити цілі квартали, а за потреби не пошкодують і кілька КАБів, щоб усунути перешкоди та загрози", — пояснює автор.

Антощук констатує, що кожні півроку перелік населених пунктів Херсона і частини Херсона, з яких обов'язкова евакуація, збільшується. А ось куди їхати і як жити далі — питання відкрите.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

"Херсонці пристосувалися до повсякденної небезпеки, але звикнути до цього неможливо. Півроку тому окупанти анонсували у своїх смітниках атаки на АЗС у Херсоні, і зараз ми можемо це споглядати. У деяких районах міста зачиняються магазини, і мешканцям доводиться долати певну відстань просто неба, щоб сходити купити хліб", — пише Юрій.

Ситуація ще більше погіршиться для жителів восени, коли дерева скинуть листя:

"Росіяни почнуть засипати мінами-пелюстками дороги міста. Вони це і так роблять, але осінь і опале листя сприятимуть тому, щоб збільшити обсяги атак на мирних мешканців міста, щоб змусити їх ще більше деморалізуватися, виїхати, збільшити невдоволення тощо. Це сприятливе середовище, яке можна підкріпити ІПСО і хитати ситуацію в потрібному напрямку".

Під питанням опалення та водопостачання в деяких районах міста теж можуть бути під питанням, враховуючи, що в деяких цих благ давно вже немає. ЗС РФ не припиняють атаки на критичну інфраструктуру, а комунальники роблять неможливе, щоб люди не залишилися без нічого.

Люди продовжують залишатися в Херсоні, незважаючи на небезпеку Фото: Getty

"І хоча в місті та області досі багато організацій, які допомагають населенню, ми все ж таки бачимо, як вони видихаються, хтось релокується, бо небезпека зростає в геометричній прогресії. Херсон — це фронтове обласне місто, яке щодня під атакою, але яке досі живе життям. Якщо це все усвідомити, це щось неймовірне", — констатує активіст.

Немов підтвердження його слів — сьогоднішня атака росіян на автомобіль співробітників ДСНС за допомогою FPV-дрона в Херсоні. Унаслідок удару двоє рятувальників дістали поранення і опинилися в лікарні.

Раніше правозахисна група Human Rights Watch у своїй доповіді підкреслила, що ЗС РФ ведуть цілеспрямоване полювання на цивільне населення Херсона і його околиць.

"Російські військові також атакували медичні заклади, автомобілі швидкої допомоги та їхній персонал, включно зі співробітниками екстрених служб, які прибули для надання допомоги жертвам попередніх атак на цивільних осіб", — ідеться в доповіді.

Нагадаємо, у Херсоні бійця ЗСУ хотіли підірвати за допомогою посилки.