Китай отверг угрозы США и пообещал продолжить импорт российской нефти, — СМИ

Китай назвал импорт российской нефти законным и пообещал продолжить сотрудничество с Москвой, несмотря на угрозы США относительно возможных новых тарифов. В частности, в Пекине заявили, что будут действовать в соответствии с национальными интересами и энергетической безопасности страны.

По информации Bloomberg, Министерство иностранных дел Китая подчеркнуло, что считает "законным и легитимным" нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами, в том числе с Россией.

"Мы будем продолжать принимать разумные меры энергетической безопасности в соответствии с нашими национальными интересами", — говорится в заявлении.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные тарифы за закупку российской нефти Китаем, а также выразил заинтересованность в посредничестве в мирном урегулировании войны между Россией и Украиной, рассматривая давление на ключевых торговых партнеров Москвы как часть этих усилий.

Издание Bloomberg также напомнило, что на этой неделе президент России Владимир Путин провел в Кремле длительную встречу с посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. После этого Трамп заявил, что есть "очень хороший шанс" его личной встречи с Путиным, хотя "прорыв" в переговорах пока не достигнут.

Тему диалога между лидерами поддержал и председатель Китая Си Цзиньпин, который в пятницу впервые за несколько месяцев пообщался с Путиным. По данным CCTV, Си изложил позицию Пекина по войне в Украине, назвав ситуацию сложным комплексом вопросов без простых решений.

Несмотря на предупреждение Трампа о возможных тарифах за закупку российской нефти, его главный советник Питер Наварро выразил сомнения в целесообразности таких шагов, отметив, что они могут навредить США. Министр финансов Скотт Бессента добавил, что вопрос тарифов "может быть обсужден в определенный момент".

По таможенным данным, в июле импорт Китая из России вырос до более 10 миллиардов долларов — самого высокого показателя с марта, хотя с начала года он все же снизился на 7,7% по сравнению с 2024 годом. На этом фоне отношения США и Китая несколько стабилизировались после договоренности приостановить сверхвысокие тарифы. Более того, Дональд Трамп заявил, что "очень близок" к продолжению торгового перемирия, срок которого истекает уже во вторник.

Напомним, бывший стратегический аналитик по вопросам России Ребекка Коффлер считает, что Китай видит войну в Украине как выгодную ему прокси-войну перед вторжением на Тайвань. Она отмечает, что, поддерживая Москву, Пекин остается ее соперником, а общая цель сейчас временно сближает их. В то же время попытки Дональда Трампа договориться с Россией, по мнению экспертов, могут не устроить Китай.

Также Фокус писал, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы временно приостановили закупки российской сырой нефти после введения США дополнительных 25% пошлин на энергетическое сотрудничество с РФ.