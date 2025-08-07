Индийские НПЗ отказываются от закупки нефти РФ из-за новых пошлин США, — Bloomberg

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы временно отказались от закупок российской сырой нефти после введения США дополнительных пошлин в размере 25% на энергетическое сотрудничество с Россией.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к планам закупок компаний, такие крупные государственные игроки, как Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., пока воздерживаются от спотовых закупок российской нефти в следующем цикле, ожидая четкие правительственные рекомендации. Источники, пожелавшие остаться анонимными, подтвердили, что этот шаг стал ответом на новые американские тарифы, которые, в частности, предусматривают 25% пошлину на энергетическое сотрудничество с Кремлем.

Так, в четверг Indian Oil Corp закупила около пяти миллионов баррелей сырой нефти в США, Бразилии и Ливии, что свидетельствует о поиске альтернативных поставщиков. В то же время индийское правительство официально не давало указаний останавливать закупки российской нефти, а премьер-министр Нарендра Моди публично противостоит новым тарифам Трампа.

Мировой нефтяной рынок заострил внимание на Индии, ведь страна является одним из крупнейших покупателей российской нефти марки Urals. В общем, эскалация санкций США имеет целью усилить давление на Москву и заставить ее прекратить войну в Украине. В то же время Китай, который также активно закупает российскую нефть, пока не испытывает подобных ограничений.

Отказ Индии от российской нефти — каковы последствия

Повышенная напряженность сказалась на фьючерсах на нефть, в частности трейдеры оценивают риски перебоев в поставках и способность России быстро найти новых покупателей. Цена на нефть Brent оставалась стабильной — около 67 долларов за баррель — после пяти дней падения.

Обычно закупки нефти осуществляются по краткосрочным контрактам с бронированием грузов за полтора-два месяца вперед, что позволяет заводам планировать запасы. Источники Bloomberg сообщили, что текущая пауза коснется поставок российской нефти Urals, которые планировались на октябрь. Хотя общий объем закупок не упадет до нуля, ожидается снижение, что может повысить спрос на нефть из США, Ближнего Востока и Африки.

Отметим, что в конце июля Индия уже закупила меньше баррелей Urals из-за дороговизны предложений. С тех пор государственные заводы активизировали тендеры на закупку нефти из других регионов. Частные компании Reliance Industries Ltd. и Nayara Energy Ltd. пока не комментируют ситуацию, хотя Nayara уже почувствовала спад производства из-за санкций ЕС.

Источники сообщают, что грузы Urals для августа и сентября, вероятно, будут доставлены по плану, если Нью-Дели не изменит свою позицию. В разгар закупок Индия импортировала более 2 миллионов баррелей российской нефти в день — ранее закупки были почти нулевыми.

Кроме этого, бывший директор Bharat Petroleum Р. Рамачандран отметил, что "в течение некоторого времени могут быть операционные перебои, но баланс спроса и предложения сырой нефти восстановится". Он добавил, что в случае осложнений с поставками из России главными заменителями станут ближневосточные сорта нефти, особенно из Саудовской Аравии и Ирака, которые имеют географические преимущества и широкий качественный спектр.

Напомним, 6 августа Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 25% на импорт из Индии.

Впоследствии Министерство иностранных дел Индии заявило, что закупки осуществляются по рыночным принципам для обеспечения энергетической безопасности 1,4 млрд человек. В МИД назвали решение США "крайне досадным" и отметили, что такие меры являются несправедливыми и неоправданными. Индия пообещала защищать свои национальные интересы.