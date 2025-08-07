Індійські НПЗ відмовляються від закупівлі нафти РФ через нові мита США, — Bloomberg

Індійські державні нафтопереробні заводи тимчасово відмовилися від закупівель російської сирої нафти після введення США додаткових мит у розмірі 25% на енергетичне співробітництво з Росією.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до планів закупівель компаній, такі великі державні гравці, як Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та Hindustan Petroleum Corp., наразі утримуються від спотових закупівель російської нафти у наступному циклі, очікуючи на чіткі урядові рекомендації. Джерела, які побажали залишитись анонімними, підтвердили, що цей крок став відповіддю на нові американські тарифи, які, зокрема, передбачають 25% мито на енергетичне співробітництво з Кремлем.

Так, у четвер Indian Oil Corp закупила близько п’яти мільйонів барелів сирої нафти в США, Бразилії та Лівії, що свідчить про пошук альтернативних постачальників. Водночас індійський уряд офіційно не надавав вказівок зупиняти закупівлі російської нафти, а прем’єр-міністр Нарендра Моді публічно протистоїть новим тарифам Трампа.

Світовий нафтовий ринок загострив увагу на Індії, адже країна є одним із найбільших покупців російської нафти марки Urals. Загалом, ескалація санкцій США має на меті посилити тиск на Москву і змусити її припинити війну в Україні. Водночас Китай, який також активно закуповує російську нафту, поки що не зазнає подібних обмежень.

Відмова Індії від російської нафти — які наслідки

Підвищена напруженість позначилася на ф'ючерсах на нафту, зокрема трейдери оцінюють ризики перебоїв у поставках і здатність Росії швидко знайти нових покупців. Ціна на нафту Brent залишалась стабільною — близько 67 доларів за барель — після п’яти днів падіння.

Зазвичай закупівлі нафти здійснюються за короткостроковими контрактами з бронюванням вантажів за півтора-два місяці наперед, що дає змогу заводам планувати запаси. Джерела Bloomberg повідомили, що поточна пауза торкнеться постачань російської нафти Urals, які планувалися на жовтень. Хоча загальний обсяг закупівель не впаде до нуля, очікується зниження, що може підвищити попит на нафту з США, Близького Сходу та Африки.

Зазначимо, що наприкінці липня Індія вже закупила менше барелів Urals через дорожнечу пропозицій. Відтоді державні заводи активізували тендери на закупівлю нафти з інших регіонів. Приватні компанії Reliance Industries Ltd. та Nayara Energy Ltd. наразі не коментують ситуацію, хоча Nayara вже відчула спад виробництва через санкції ЄС.

Джерела повідомляють, що вантажі Urals для серпня та вересня, ймовірно, будуть доставлені за планом, якщо Нью-Делі не змінить свою позицію. У розпал закупівель Індія імпортувала понад 2 мільйони барелів російської нафти на день — раніше закупівлі були майже нульовими.

Окрім цього,колишній директор Bharat Petroleum Р. Рамачандран зазначив, що "протягом певного часу можуть бути операційні перебої, але баланс попиту і пропозиції сирої нафти відновиться". Він додав, що у разі ускладнень із постачаннями з Росії головними замінниками стануть близькосхідні сорти нафти, особливо з Саудівської Аравії та Іраку, які мають географічні переваги та широкий якісний спектр.

Нагадаємо, 6 серпня Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткового мита у 25% на імпорт з Індії.

Згодом Міністерство закордонних справ Індії заявило, що закупівлі здійснюються за ринковими принципами для забезпечення енергетичної безпеки 1,4 млрд людей. В МЗС назвали рішення США «вкрай прикрим» і наголосили, що такі заходи є несправедливими та невиправданими. Індія пообіцяла захищати свої національні інтереси.