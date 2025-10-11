"Абсолютно неочікувано": Трамп запроваджує 100% мита на усі товари з Китаю
США з 1 листопада запровадять 100% мито на усі товари з Китаю, а також введуть експортний контроль на важливе американське програмне забезпечення, що постачається до цієї держави.
Підвищення тарифів може відбутись навіть швидше, ніж на початку листопада, заявив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
"З 1 листопада 2025 року (або раніше, залежно від подальших дій або змін з боку Китаю) Сполучені Штати Америки введуть 100-відсотковий тариф на Китай, понад будь-який тариф, який вони сплачують зараз. Також 1 листопада ми введемо експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення", — написав Трамп.
Він пояснив, що ухвалив таке рішення через те, що Китай зайняв "надзвичайно агресивну позицію" в питаннях міжнародної торгівлі.
За словами Трампа, Пекін надіслав державам всього світу лист, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року Китай запровадить масштабний експортний контроль практично на всі товари, які він виробляє, а також на деякі товари, які там не виробляються.
"Це стосується всіх країн без винятку і, очевидно, є планом, розробленим ними ще кілька років тому. Це абсолютно нечуване в міжнародній торгівлі і є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами", — зазначив президент США.
Він підкреслив, що висловлюється виключно від імені США, а не інших країн, які зазнали подібних погроз.
"Неможливо повірити, що Китай вжив би таких заходів, але він це зробив, а решта — це вже історія", — наголосив Трамп.
Нагадаємо, у серпні Трамп продовжив мораторій на тарифи проти Китаю на 90 днів.
Фокус також писав про те, що США "знищать" Китай через цінний матеріал для електроніки.