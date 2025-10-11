"Абсолютно неочікувано": Трамп запроваджує 100% мита на усі товари з Китаю

США з 1 листопада запровадять 100% мито на усі товари з Китаю, а також введуть експортний контроль на важливе американське програмне забезпечення, що постачається до цієї держави.

Related video

Підвищення тарифів може відбутись навіть швидше, ніж на початку листопада, заявив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

"З 1 листопада 2025 року (або раніше, залежно від подальших дій або змін з боку Китаю) Сполучені Штати Америки введуть 100-відсотковий тариф на Китай, понад будь-який тариф, який вони сплачують зараз. Також 1 листопада ми введемо експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення", — написав Трамп.

Він пояснив, що ухвалив таке рішення через те, що Китай зайняв "надзвичайно агресивну позицію" в питаннях міжнародної торгівлі.

За словами Трампа, Пекін надіслав державам всього світу лист, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року Китай запровадить масштабний експортний контроль практично на всі товари, які він виробляє, а також на деякі товари, які там не виробляються.

"Це стосується всіх країн без винятку і, очевидно, є планом, розробленим ними ще кілька років тому. Це абсолютно нечуване в міжнародній торгівлі і є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами", — зазначив президент США.

Він підкреслив, що висловлюється виключно від імені США, а не інших країн, які зазнали подібних погроз.

"Неможливо повірити, що Китай вжив би таких заходів, але він це зробив, а решта — це вже історія", — наголосив Трамп.

Пост Трампа Фото: скриншот

Нагадаємо, у серпні Трамп продовжив мораторій на тарифи проти Китаю на 90 днів.

Фокус також писав про те, що США "знищать" Китай через цінний матеріал для електроніки.