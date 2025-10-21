Трамп почав руйнувати частину Білого дому: для чого він це робить (фото, відео)

Ідея Дональда Трампа побудувати в Білому домі бальний зал площею 90 000 квадратних футів (8360 квадратних метрів) почала втілюватися в життя.

Соцмережі та ЗМІ облетіли кадри з Пенсільванія-авеню, 1600, зняті напередодні, на яких видно, як бригада зносить фасад Східного крила Білого дому, зведеного 1942 року, щоб на його місці збудувати бальний зал. Відповідні фото і відео опублікувала і журналістка McClatchy White House Емілі Гудін.

"Президент Трамп зносить Східне крило, щоб побудувати свій бальний зал. Бульдозери зносять фасад і частини даху. Вікна вибиті. Було помічено, як на території вирубують дерева. Територія обгороджена і закрита для персоналу", — йдеться у підписі.

На фотографіях видно обвалені стіни, оголену арматуру і вікна, що лежать у купі сміття на землі.

Один з очевидців розповів The Washington Post, що група людей, включно зі співробітниками Секретної служби, стояла на сходах Міністерства фінансів, спостерігаючи за ходом будівництва. Звуки будівництва було чути і на території кампуса Білого дому, хоча через огорожу територію було не так добре видно публіці.

На фото видно масштаби руйнувань Східного крила Білого дому Фото: Скриншот

У липні, відповідаючи на запитання про можливість знесення Східного крила для будівництва бального залу, прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт доволі розпливчасто відповідала, що крило буде "модернізовано", і "буде проведено необхідні будівельні роботи".

Лівітт також заявила, що офіси Східного крила, включно з офісом першої леді, Військовим офісом Білого дому та офісом для відвідувачів, будуть "тимчасово переміщені" на час його "модернізації".

Сам Трамп обіцяв, що прибудова вартістю $250 мільйонів не "завадить" існуючій будівлі.

"Не завадить. Воно буде поруч із ним, але не буде його торкатися, і буде віддавати данину поваги існуючій будівлі, яку я найбільше ціную. Це моє улюблене місце. Мені воно дуже подобається", — говорив політик.

Днями, виступаючи у Східній кімнаті Білого дому на заході на честь бейсбольних команд Університету штату Луїзіана та Університету штату Луїзіана у Шрівпорті, вказуючи на стіну позаду себе, він зазначив:

"Праворуч, з іншого боку, ведеться активне будівництво, про яке ви, можливо, періодично чуєте".

У себе в соцмережі Трамп додав:

"Понад 150 років кожен президент мріяв про бальну залу в Білому домі, де можна було б проводити пишні прийоми, державні візити тощо".

Реакція соцмереж

Користувачі в соцмережах шоковані діями Трампа і тим, що він робить із багаторічною резиденцією американських президентів.

"Це незаконно. Він не отримав схвалення ні від паркової служби, ні від федеральних агентств, які контролюють цю територію. І, схоже, не отримав схвалення Конгресу", "Куди дивиться Конгрес? У будь-якому маленькому містечку таке не зійде з рук... хто при здоровому глузді візьметься за такий проект без належного дозволу уряду? Кого він найняв для цієї роботи?", "Він обіцяв, що будівля не буде пошкоджена, але все, до чого торкається Трамп, помирає... і ось історія східного крила відходить у минуле заради марнославного проєкту, який, як ми сподіваємося, буде знесено, тільки-но він помре або потрапить до в'язниці, або й те, і те, або й інше", "Він ганебно все перезолотив, побачивши Францію, а потім захотів побудувати Тріумфальну арку у французькому стилі. Це смішно", — пишуть користувачі.

Офіційна позиція влади

Офіційні особи відмовилися надати пояснення попереднім заявам Трампа про те, що нове будівництво не завадить існуючій будівлі. Окремо вони заявили, що бальний зал замінить Східне крило, наголосивши на численних змінах, внесених у цю конструкцію задовго до президентства Трампа.

"Східне крило було побудоване 1902 року і неодноразово реконструювалося і змінювалося, а 1942 року до нього було прибудовано другий поверх", — заявив Білий дім у липні.

