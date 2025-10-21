"Никто не спрашивал моего разрешения": певец Кенни Логгинс возмутился выходкой Трампа в сети

Президент США Дональд Трамп использовал в своем скандальном видеоролике, сгенерированном ИИ, песню американского вокалиста и гитариста Кенни Логгинса из фильма "Топ Ган" (или "Лучший стрелок"). Однако сделал это без всякого согласования с музыкантом.

Трамп взял саундтрек к фильму "Лучший стрелок" для сопровождения скандального видеоролика, на котором он в роли пилота сбрасывает фекалии на головы митингующих на протестах под лозунгом No Kings, проходящих в США в эти дни. Об этом пишет издание Fox News.

Кенни Логгинс отреагировал на видеоролик Трампа в соцсетях и призвал его немедленно удалить саундтрек оттуда. В своем заявлении, которое распространило медиа Variety, музыкант раскритиковал президента США и заявил, что никто у него не спрашивал разрешения. Однако даже если бы Дональд Трамп таки спросил о разрешении на использование песни, то его бы не получил, отметил Логгинс.

"Это несанкционированное использование моего исполнения песни Danger Zone. Никто не спрашивал меня о разрешении, которое я бы не предоставил, и я требую, чтобы моя запись в этом видео была немедленно удалена", — заявил музыкант.

Композиция Кенни Логгинса Danger Zone звучала на протяжении всего видеоролика Трампа. Сам артист пожаловался на то, что его песня таким образом стала частью противоречивого сообщения. Ему также не понравилось то, что Дональд Трамп использовал музыку для того, чтобы "разъединить" американцев. Однако музыка имеет совсем другую роль в этом мире, считает певец.

"Мы все американцы, и мы все патриотичны. Нет "мы и они" — это не то, кем мы есть, и это не то, кем мы должны быть. Это все мы", — пояснил Кенни Логгинс.

В Белом доме пока не отреагировали на обвинения и требование удалить песню из видеоролика президента.

Напомним, Дональд Трамп опубликовал в Truth Social 20 октября видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, на котором он изображен как "король", который с боевого самолета сбрасывает фекалии на протестующих. Видеоролик длится 19 секунд и на нем люди разбегаются от атаки, которую осуществляет президент США.

