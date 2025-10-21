"Ніхто не питав мого дозволу": співак Кенні Логгінс обурився витівкою Трампа у мережі

Президент США Дональд Трамп використав у своєму скандальному відеоролику, згенерованому ШІ, пісню американського вокаліста та гітариста Кенні Логгінса із фільму "Топ Ган" (або "Кращий стрілець"). Однак зробив це без жодного погодження з музикантом.

Трамп взяв саундтрек до фільму "Кращий стрілець" для супроводу скандального відеоролика, на якому він у ролі пілота скидає фекалії на голови мітингувальників на протестах під лозунгом No Kings, що відбуваються у США цими днями. Про це пише видання Fox News.

Кенні Логгінс відреагував на відеоролик Трампа у соцмережах та закликав його негайно видалити саундтрек звідти. У своїй заяві, яку поширило медіа Variety, музикант розкритикував президента США і заявив, що ніхто у нього не питав дозволу. Однак навіть якби Дональд Трамп таки спитав про дозвіл на використання пісні, то його б не отримав, зазначив Логгінс.

Відео дня

"Це несанкціоноване використання мого виконання пісні Danger Zone. Ніхто не питав мене про дозвіл, який я б не надав, і я вимагаю, щоб моє записування в цьому відео було негайно видалено", — заявив музикант.

Композиція Кенні Логгінса Danger Zone лунала упродовж всього відеоролика Трампа. Сам артист поскаржився на те, що його пісня у такий спосіб стала частиною суперечливого допису. Йому також не сподобалося те, що Дональд Трамп використав музику для того, аби "роз'єднати" американців. Однак музика має зовсім іншу роль у цьому світі, вважає співак.

"Ми всі американці, і ми всі патріотичні. Немає "ми та вони" — це не те, ким ми є, і це не те, ким ми повинні бути. Це всі ми", — пояснив Кенні Логгінс.

У Білому домі наразі не відреагували на звинувачення та вимогу видалити пісню з відеоролика президента.

Нагадаємо, Дональд Трамп опублікував у Truth Social 20 жовтня відеоролик, створений за допомогою штучного інтелекту, на якому він зображений як "король", який з бойового літака скидає фекалії на протестувальників. Відеоролик триває 19 секунд і на ньому люди розбігаються від атаки, яку здійснює президент США.

