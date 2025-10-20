"Ми випереджаємо Китай": Трамп заявив про розробку супер зброї

Президент США Дональд Трамп заявив, що США випереджають Китай у багатьох видах озброєння.

Американський лідер під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом у Білому домі повідомив, що у Сполучених Штатів є зброя, про яку багато хто навіть не знає, передає Clash Report.

За його словами, він зайнявся розробкою цього озброєння ще чотири роки тому, а також "відбудував їхню (США) армію".

"Ми набагато випереджаємо Китай у військовому відношенні. Ми випереджаємо Китай у всіх видах збройних сил, крім кораблів, але ми будемо їх наздоганяти", — запевнив він.

Водночас Трамп анонсував поїздку до Китаю на початку наступного року і висловив упевненість у тому, що зустріч у Пекіні буде "дуже гарною".

Під час брифінгу голова Білого дому також заявив, що не впевнений у перемозі України у війні проти Росії, хоча ще кілька тижнів заявляв протилежне.

Він укотре сказав, що в Україні гине від п'яти до семи тисяч солдатів щотижня.

Президент США, попри заяви про готовність передати Україні ракети "Томагавк" для завдавання далекобійних ударів, досі цього не зробив. Після розмови з Володимиром Путіним він різко змінив свою риторику в цьому питанні.

Під час зустрічі 17 жовтня Трамп і Зеленський висловили різні думки щодо шляхів наближення миру в Україні, і в "прямій і чесній" розмові американський лідер дав чітко зрозуміти, що Київ поки що не отримає далекобійного озброєння для ударів по Росії.

Водночас президент України Володимир Зеленський сподівається, що Трамп усе ж таки поставить необхідне озброєння.

Нагадаємо, у Кремля є два плани дій у разі надання нових ракет Києву з боку США.