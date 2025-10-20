"Мы опережаем Китай": Трамп заявил о разработке супер оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что США опережают Китай во многих видах вооружения.

Американский лидер во время двусторонней встречи с с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в Белом доме сообщил, что у Соединенных Штатов есть оружие, о котором многие даже не знают, передает Clash Report.

По его словам, он занялся разработкой этого вооружения еще четыре года назад, а также "отстроил их (США) армию".

"Мы намного опережаем Китай в военном отношении. Мы опережаем Китай во всех видах вооруженных сил, кроме кораблей, но мы будем их догонять", – заверил он.

Вместе с тем Трамп анонсировал поездку в Китай в начале следующего года и выразил уверенность в том, что встреча в Пекине будет "очень хорошей".

Во время брифинга глава Белого дома также заявил, что не уверен в победе Украины в войне против России, хотя еще несколько недель заявлял обратное.

Он в очередной раз сказал, что в Украине погибает от пяти до семи тысяч солдат каждую неделю.

Президент США, несмотря на заявления о готовности передать Украине ракеты "Томагавк" для нанесения дальнобойных ударов, до сих пор этого не сделал. После разговора с Владимиром Путиным он резко изменил свою риторику в этом вопросе.

Во время встречи 17 октября Трамп и Зеленский выразили разные мнения относительно путей приближения мира в Украине, и в "прямом и честном" разговоре американский лидер дал четко понять, что Киев пока не получит дальнобойного вооружения для ударов по России.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Трамп все же поставит необходимое вооружение.

Напомним, у Кремля есть два плана действий в случае предоставления новых ракет Киеву со стороны США.