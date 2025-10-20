"Я не думаю, что это произойдет": Трамп усомнился в победе Украины в войне (видео)

Несколько недель назад во время Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина может одержать победу над Россией в войне. Теперь он изменил свое мнение на совершенно обратное.

Американский лидер сказал, что украинцы все еще могут выиграть войну, но не думает, что они это сделают. Эти слова прозвучали во время встречи главы Белого дома с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом, сообщает Clash Report.

Когда один из репортеров спросил Трампа о ранее прозвучавшем комментарии и возможной победе украинцев, он ответил:

"Они все еще могут победить. Я не думаю, что это произойдет, но возможность остается. Я никогда не говорил, что они обязательно победят — я сказал, что у них есть шанс. Все может случиться. Вы знаете, война — очень странная вещь. Происходит много плохого, но происходит и много хорошего"

Глава США также поделился, что во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным просил того не бить по гражданским, и добавил, что большинство погибших – украинские военнослужащие:

"Как вы знаете, большинство погибающих — это солдаты... От пяти до семи тысяч в неделю. Можете вы в это поверить? Я смотрю на это и говорю, что это удивительно. Но кроме этого есть атаки на Киев и некоторые другие места, и это человеческие жизни. Но большое количество человеческих жизней – это солдаты, погибающие на поле боя. Где-то от пяти до семи тысяч, иногда больше, еженедельно. Это даже невероятно. Это кровопролитие".

Глава Белого дома во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября призвал Киев принять условия Путина по завершению войны. Иначе глава РФ, по словам президента США, угрожал "уничтожить Украину" в случае отказа.

Спустя несколько дней он опроверг информацию в медиа о том, что якобы побудил украинского лидера Владимира Зеленского отдать весь Донбасс под контроль России.

По его словам, подобные вопросы "сложно согласовывать", поскольку возникает немало различных вариантов. Поэтому политик призывает остановиться стороны "прямо сейчас" на действующей линии фронта.

