"Оставьте все как есть": Трамп рассказал, действительно ли побудил Зеленского отдать Донбасс России (видео)

Президент США Дональд Трамп опровергает информацию в медиа о том, что якобы побудил украинского лидера Владимира Зеленского отдать весь Донбасс под контроль России. В то же время он рассказал, что, по мнению американской стороны, должны сейчас сделать Россия и Украина.

Дональд Трамп заявил, что якобы вообще "никогда не обсуждал" с Владимиром Зеленским вопрос передачи контроля над Донбассом россиянам. Об этом американский лидер рассказал во время разговора с журналистами 20 октября, передает Rapid Response 47.

"Нет, мы никогда не обсуждали это. Мы считаем, что им (россиянам и украинцам — ред.) нужно просто остановиться на линии, где они находятся, на линии фронта", — подчеркнул президент США.

По словам Дональда Трампа, подобные вопросы "сложно согласовывать", поскольку возникает немало различных вариантов. Поэтому он призывает остановиться стороны "прямо сейчас" на действующей линии фронта.

"Поэтому я говорю, что они должны остановиться прямо сейчас на линии фронта, вернуться домой, перестать убивать людей и покончить с этим", — повторил свой призыв американский лидер.

Журналисты также поинтересовались у Дональда Трампа его мнением относительно того, каким образом следует распоряжаться вопросом украинского Донбасса на пути к урегулированию войны. Он пояснил, что считает необходимым оставить "все как есть".

"Пусть остается так, как есть. Сейчас он уже разделен. Я думаю, что Россия уже контролирует 78% территории (Донбасса — ред.). Оставьте все, как есть сейчас. Они могут что-то согласовать позже", — сказал президент США.

Стоит отметить, что 19 октября в FT сообщили, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским призвал его пойти на условия Владимира Путина, поскольку тот может "уничтожить" Украину.

Издание The Washington Post накануне раскрыло, что во время телефонного разговора Путина и Трампа кремлевский лидер якобы заявил о готовности отдать Украине два частично оккупированных региона в обмен на контроль над всей Донецкой областью.

Напомним, 20 октября в Reuters сообщили, что Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским размышлял о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России.