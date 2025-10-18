Готов отдать два региона: Путин намекнул Трампу на готовность к территориальным уступкам РФ, — WP

Президент России Владимир Путин предложил лидеру США Дональду Трампу на возможную отдачу Украине двух частично оккупированных регионов — Запорожья и Херсонщины. Однако в обмен потребовал получить полный контроль над другой областью как условие для завершения войны.

Кремлевский лидер намекает на обмен оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей на всю территорию Донецкой области. Об этом сообщило 18 октября издание The Washington Post со ссылкой на источники, осведомленные в этой теме.

Во время недавнего телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин потребовал от Украины отдать ему полный контроль над Донецкой областью как условие для прекращения войны.

В то же время кремлевский лидер намекнул, что может отдать взамен Украине оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. Об этом изданию сообщили двое высокопоставленных чиновников, информированных о разговоре между лидерами.

Как утверждает издание, эта претензия на территории Украины гораздо меньше, чем та, которую Владимир Путин выдвигал Дональду Трампу во время их переговоров на Аляске. Некоторые в Белом доме оценивают требование как "прогресс".

Зато другой чиновник, высокопоставленный европейский дипломат, заявил, что "украинцы вряд ли будут воспринимать это именно так".

"Это все равно, что продать им их собственную ногу в обмен на ничего", — подчеркнул дипломат.

Чиновники утверждают, что посланник Трампа Стив Уиткофф во время встречи в пятницу "давил" на украинскую делегацию по поводу передачи Донецка России. Он в частности аргументировал эту необходимость тем, что регион якобы является преимущественно русскоязычным, тем самым повторяя пропагандистский нарратив, которым часто пользуется Кремль.

В то же время, как рассказывает издание, именно Уиткофф был главным представителем Белого дома в переговорах с Россией перед встречей в Анкоридже на Аляске. Эта встреча, считают европейские чиновники, привела к тому, что они трактуют как неправильное понимание требований Кремля, а также невозможность достичь существенного прогресса в переговорах по урегулированию российско-украинской войны после этой встречи.

В The Washington Post также вспомнили, что российская армия пыталась на протяжении 11 лет завоевать территорию Донецкой области. Однако до сих пор этого сделать так и не смогла. В то же время, как утверждают источники, сосредоточенность Путина в Донецкой области является свидетельством того, что он не отступает от своих предыдущих требований, которые "завели конфликт в тупик".

Стоит отметить, что сам Дональд Трамп публично не объявлял о новых требованиях Путина. В то же время американский лидер после встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне призвал стороны "остановиться там, где они есть" и прекратить войну.

Владимир Зеленский в интервью NBC News 18 октября заявил, что надеется на передачу "Томагавков" Украине, поскольку Трамп не сказал "нет".

Напомним, 17 октября в Bloomberg рассказали, что саммит Трампа и Путина в Будапеште может быть опасным для Украины.