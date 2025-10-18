Готовий віддати два регіони: Путін натякнув Трампу на готовність до територіальних поступків РФ, — WP

Президент Росії Володимир Путін запропонував лідеру США Дональду Трампу на можливу віддачу Україні двох частково окупованих регіонів — Запоріжжя та Херсонщини. Однак в обмін зажадав отримати повний контроль над іншою областю як умову для завершення війни.

Кремлівський лідер натякає на обмін окупованих частин Запорізької та Херсонської областей на всю територію Донеччини. Про це повідомило 18 жовтня видання The Washington Post з посиланням на джерела, обізнані у цій темі.

Під час нещодавньої телефонної розмови з Дональдом Трампом Володимир Путін зажадав від України віддати йому цілковитий контроль над Донецькою областю як умову для припинення війни.

Водночас кремлівський лідер натякнув, що може віддати натомість Україні окуповані частини Херсонської та Запорізької областей. Про це виданню повідомили двоє високопосадовців, інформованих щодо розмови між лідерами.

Як стверджує видання, ця претензія на території України набагато менша, аніж та, яку Володимир Путін висував Дональду Трампу під час їхніх переговорів на Алясці. Дехто у Білому домі оцінює вимогу як "прогрес".

Натомість інший посадовець, високопоставлений європейський дипломат, заявив, що "українці навряд сприйматимуть це саме так".

"Це все одно, що продати їм їхню власну ногу в обмін на нічого", — підкреслив дипломат.

Чиновники стверджують, що посланець Трампа Стів Віткофф під час зустрічі в п'ятницю "тиснув" на українську делегацію з приводу передачі Донецька Росії. Він зокрема аргументував цю необхідність тим, що регіон нібито є переважно російськомовним, тим самим повторюючи пропагандистський наратив, яким часто послуговується Кремль.

Водночас, як розповідає видання, саме Віткофф був головним представником Білого дому у переговорах з Росією перед зустріччю в Анкориджі на Алясці. Ця зустріч, вважають європейські посадовці, спричинила до того, що вони трактують як неправильне розуміння вимог Кремля, а також неможливість досягти суттєвого прогресу у переговорах щодо врегулювання російсько-української війни після цієї зустрічі.

У The Washington Post також згадали, що російська армія намагалася упродовж 11 років завоювати територію Донецької області. Однак досі цього зробити так і не змогла. Водночас, як стверджують джерела, зосередженість Путіна на Донеччині є свідченням того, що він не відступає від своїх попередніх вимог, які "завели конфлікт у глухий кут".

Варто зазначити, що сам Дональд Трамп публічно не оголошував про нові вимоги Путіна. Водночас американський лідер після зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні закликав сторони "зупинитися там, де вони є" та припинити війну.

Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News 18 жовтня заявив, що сподівається на передачу "Томагавків" Україні, оскільки Трамп не сказав "ні".

Нагадаємо, 17 жовтня у Bloomberg розповіли, що саміт Трампа і Путіна у Будапешті може бути небезпечним для України.