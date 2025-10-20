"Залиште все як є": Трамп розповів, чи справді спонукав Зеленського віддати Донбас Росії (відео)

Президент США Дональд Трамп спростовує інформацію у медіа про те, що нібито спонукав українського лідера Володимира Зеленського віддати весь Донбас під контроль Росії. Водночас він розповів, що, на думку американської сторони, повинні зараз зробити Росія та Україна.

Дональд Трамп заявив, що нібито взагалі "ніколи не обговорював" з Володимиром Зеленським питання передання контролю над Донбасом росіянам. Про це американський лідер розповів під час розмови з журналістами 20 жовтня, передає Rapid Response 47.

"Ні, ми ніколи не обговорювали це. Ми вважаємо, що їм (росіянам та українцям — ред.) потрібно просто зупинитися на лінії, де вони перебувають, на лінії фронту", — наголосив президент США.

За словами Дональда Трампа, подібні питання "складно узгоджувати", оскільки виникає чимало різних варіантів. Через це він закликає зупинитися сторони "просто зараз" на чинній лінії фронту.

"Тому я кажу, що вони повинні зупинитися просто зараз на лінії фронту, повернутися додому, перестати вбивати людей і покінчити з цим", — повторив свій заклик американський лідер.

Журналісти також поцікавилися у Дональда Трампа його думку щодо того, яким чином слід розпоряджатися питанням українського Донбасу на шляху до врегулювання війни. Він пояснив, що вважає за необхідність залишити "усе як є".

"Нехай залишається так, як є. Зараз він уже розділений. Я думаю, що Росія вже контролює 78% території (Донбасу — ред.). Залиште все, як є зараз. Вони можуть щось узгодити пізніше", — сказав президент США.

Варто зазначити, що 19 жовтня у FT повідомили, що Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Зеленським закликав його піти на умови Володимира Путіна, оскільки той може "знищити" Україну.

Видання The Washington Post напередодні розкрило, що під час телефонної розмови Путіна і Трампа кремлівський лідер нібито заявив про готовність віддати Україні два частково окупованих регіони в обмін на контроль над усією Донецькою областю.

Нагадаємо, 20 жовтня у Reuters повідомили, що Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським розмірковував на гарантіях безпеки як для України, так і ля Росії.