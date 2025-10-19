Трамп вимагав від Зеленського прийняти умови Путіна, бо інакше той "знищить" Україну, — FT

Лідер США Дональд Трамп під час зустрічі президента України Володимира Зеленського 17 жовтня закликав Київ прийняти умови очільника Кремля щодо завершення війни. Інакше глава РФ, за словами президента США погрожував знищити Україну у випадку відмови.

Сама зустріч у Білому Домі пройшла бурхливо, а очільника США "постійно лаявся" на українського лідера, повідомляє FT з посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників видання, розмова між лідерами країн пройшла напружено та переростала в "перепалку". Лідер США постійно переходив на ненормативну лексику на адресу українського президента.

Джерела з кола європейських чиновників повідомили, що Трамп практично дослівно повторив низку тез Путіна. Водночас їх дивує те, буквально нещодавно той сам критикував РФ за її слабкість

Під час розмови з українським президентом, Трамп заявив, що Зеленський повинен укласти угоду або зіткнутися з руйнуванням. За словами одного співрозмовника, глава США сказав, що український президент програє війну та попередив: "Якщо [Путін] захоче, він знищить вас", а також відкинув убік карти бойових дій в Україні.

Відео дня

Зеленський і Трамп в Овальному кабінеті Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

ЗМІ вказують, що напередодні — під час телефонної розмови в четвер — Путін нібито запропонував Трампу угоду: Україна передає контроль над частиною Донбасу натомість за поступки контролю у двох південних областях, Херсонській та Запорізькій. Це значно менше, ніж умови, які Кремль висував у серпні під час зустрічі з Трампом під час саміту на Алясці.

Європейські союзники України, які спостерігали за розвитком подій, заявили, що не мають причини бути оптимістичними щодо короткострокового майбутнього. Один із посадовців ЄС дав, що Зеленський був "дуже негативно налаштований після зустрічі", а місія підтримки України зазнала "сильного удару", що змушує лідерів Старого Світ "прагматично планувати наступні кроки".

"Хоча Україні в кінцевому підсумку вдалося переконати Трампа підтримати замороження поточної лінії фронту, ця гостра зустріч, здається, відобразила мінливість позиції Трампа щодо війни та його готовність підтримати максималістські вимоги Путіна", — пишуть журналісти.

Раніше Фокус повідомляв, що президент РФ Володимир Путін запропонував лідеру США Дональду Трампа віддати Україні два регіони — Запорізьку і Херсонську області. Натомість він нібито хоче повний контроль над Донецькою областю.

Згодом стало відомо, що Трамп відповів, на яких умовах Путін завершить війну. Лідер США каже, що Путін відмовиться від своїх територіальних посягань, хоча росіяни мали певні успіхи на передовій, і вони стануть умовою на шляху до миру.