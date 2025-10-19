Вже має "певні території" в Україні: Трамп відповів, на яких умовах Путін завершить війну

Президент США Дональд Трамп не вважає, що лідер РФ Володимир Путін відмовиться від своїх територіальних посягань. З його слів, росіяни мали певні успіхи на передовій, і вони стануть умовою на шляху до миру.

Путін вже має "певні території" в Україні, і не погодиться закінчити війну, не отримавши їх. Про це американський лідер заявив у інтерв'ю FoxNews, яке транслюють 19 жовтня.

"Він щось візьме. Я маю на увазі, що вони воювали, і він має багато територій. Якщо говорити прямо, він завоював певні території", — зазначив Трамп.

Також республіканець прокоментував можливість постачання далекобійних ракет Україні. Він зізнався, що роздумує над цим, але навряд чи таке рішення сподобається Путіну. Окрім того, Tomahawk потрібні Вашингтону.

"Вони потрібні й нам. Ви знаєте, ми не можемо віддати всю нашу зброю Україні. Ми просто не можемо цього зробити", — наголосив президент США.

Він зауважив, що був "дуже добрим" до України і її лідера Володимира Зеленського. Однак Трамп підкреслив, що не може наражати Америку на небезпеку.

Нагадаємо, у The Washington Post з посиланням на джерела інформували, що президент РФ Володимир Путін запропонував лідеру США Дональду Трампа віддати Україні два регіони — Запорізьку і Херсонську області. Натомість він нібито хоче повний контроль над Донеччиною.

Водночас у Forbes 18 жовтня повідомили, що Путін впевнений у своїх шансах на перемогу, допускаючи падіння української оборони вже "найближчими місяцями". У виданні його добровільну згоду на закінчення війни оцінили як малоймовірну.