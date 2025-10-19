Путін вірить у свою перемогу: зустріч Зеленського і Трампа зміцнила його впевненість, — Forbes

Хоча Трамп не стверджував після переговорів із Зеленським 17 жовтня, що не надаватиме Україні далекобійні крилаті ракети "Томагавк", українці не отримали нової оборонної зброї, яка могла б вплинути на хід війни. Журналіст Forbes зазначає, що Путін продовжує ескалацію та не збирається припиняти вогонь, бо впевнений у своїй здатності перемогти.

Результати зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського в Білому домі проаналізував Forbes 18 жовтня. За словами автора статті, спроби Штатів покласти війні край не зупинили російського президента Володимира Путіна, а Росія навпаки посилює повітряні атаки на українські міста.

З посиланням на опублікований у The New York Times звіт журналіст пояснює, що Путін не лише переконаний у "зростанні переваги Росії на полі бою", а й вважає, що українська оборона "може впасти найближчими місяцями". Російський лідер неодноразово казав, що не припинить вторгнення "без значних поступок з боку України", тож автор статті зазначає, що його добровільна згода на завершення війни малоймовірна. Таким чином, Путін задоволений продовженням російсько-української війни, бо вважає, що РФ спроможна її виграти.

Крім того, журналіст зазначає, що заяви Трампа не звучали для Путіна загрозливо. Протягом останній восьми місяців американський президент висував Кремлю кілька ультиматумів, зокрема погрожував запровадити нові санкції проти російського енергетичного сектору, проте ці погрози не були втілені в життя. Водночас Трамп призупиняв постачання Україні озброєння у березні та липні, а тепер США відмовилися надавати Києву нові форми оборонної допомоги, яка б дозволила не лише захищатися, а й бити по військових цілях на території РФ.

На думку автора матеріалу, президент Росії розуміє, що українці не отримають необхідного обладнання для захисту від подальшого вторгнення. Він не має стимулу припиняти війну чи вести будь-які мирні переговори, тому російське вторгнення в Україну триває.

Зустріч Зеленського і Трампа: деталі

Президенти Зеленський і Трамп зустрілися у Білому домі 17 жовтня. Президент США назвав війну РФ проти України "дев'ятим конфліктом", який він має намір завершити. Він наголосив, що сподівається досягти припинення вогню без застосування "Томагавків" і висловів сподівання на участь Зеленського у його переговорах з Путіним в Будапешті.

Володимир Зеленський за підсумками переговорів сказав, що потрібно війну потрібно "зупинити там, де є", а щодо ракет Tomahawk вони з Дональдом Трампом домовилися не говорити публічно, оскільки США не хочуть ескалації. Також президент України зазначив, що все ще сподівається на передачу Україні "Томагавків" в обмін на дрони українського виробництва.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт після зустрічі президентів заявила, що США починають втомлюватися від війни в Україні.