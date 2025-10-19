Путин верит в свою победу: встреча Зеленского и Трампа укрепила его уверенность, — Forbes

Хотя Трамп не утверждал после переговоров с Зеленским 17 октября, что не будет предоставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк", украинцы не получили нового оборонительного оружия, которое могло бы повлиять на ход войны. Журналист Forbes отмечает, что Путин продолжает эскалацию и не собирается прекращать огонь, потому что уверен в своей способности победить.

Результаты встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме проанализировал Forbes 18 октября. По словам автора статьи, попытки Штатов положить войне конец не остановили российского президента Владимира Путина, а Россия наоборот усиливает воздушные атаки на украинские города.

Со ссылкой на опубликованный в The New York Times отчет журналист объясняет, что Путин не только убежден в "росте преимущества России на поле боя", но и считает, что украинская оборона "может упасть в ближайшие месяцы". Российский лидер неоднократно говорил, что не прекратит вторжение "без значительных уступок со стороны Украины", поэтому автор статьи отмечает, что его добровольное согласие на завершение войны маловероятно. Таким образом, Путин доволен продолжением российско-украинской войны, потому что считает, что РФ способна ее выиграть.

Відео дня

Кроме того, журналист отмечает, что заявления Трампа не звучали для Путина угрожающе. В течение последних восьми месяцев американский президент выдвигал Кремлю несколько ультиматумов, в частности угрожал ввести новые санкции против российского энергетического сектора, однако эти угрозы не были воплощены в жизнь. В то же время Трамп приостанавливал поставки Украине вооружения в марте и июле, а теперь США отказались предоставлять Киеву новые формы оборонной помощи, которая бы позволила не только защищаться, но и бить по военным целям на территории РФ.

По мнению автора материала, президент России понимает, что украинцы не получат необходимого оборудования для защиты от дальнейшего вторжения. Он не имеет стимула прекращать войну или вести какие-либо мирные переговоры, поэтому российское вторжение в Украину продолжается.

Встреча Зеленского и Трампа: детали

Президенты Зеленский и Трамп встретились в Белом доме 17 октября. Президент США назвал войну РФ против Украины "девятым конфликтом", который он намерен завершить. Он подчеркнул, что надеется достичь прекращения огня без применения "Томагавков" и выразил надежду на участие Зеленского в его переговорах с Путиным в Будапеште.

Владимир Зеленский по итогам переговоров сказал, что нужно войну нужно "остановить там, где есть", а относительно ракет Tomahawk они с Дональдом Трампом договорились не говорить публично, поскольку США не хотят эскалации. Также президент Украины отметил, что все еще надеется на передачу Украине "Томагавков" в обмен на дроны украинского производства.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт после встречи президентов заявила, что США начинают уставать от войны в Украине.