Уже имеет "определенные территории" в Украине: Трамп ответил, на каких условиях Путин завершит войну
Президент США Дональд Трамп не считает, что лидер РФ Владимир Путин откажется от своих территориальных посягательств. По его словам, россияне имели определенные успехи на передовой, и они станут условием на пути к миру.
Путин уже имеет "определенные территории" в Украине, и не согласится закончить войну, не получив их. Об этом американский лидер заявил в интервью FoxNews, которое транслируют 19 октября.
"Он что-то возьмет. Я имею в виду, что они воевали, и он имеет много территорий. Если говорить прямо, он завоевал определенные территории", — отметил Трамп.
Также республиканец прокомментировал возможность поставки дальнобойных ракет Украине. Он признался, что размышляет над этим, но вряд ли такое решение понравится Путину. Кроме того, Tomahawk нужны Вашингтону.
"Они нужны и нам. Вы знаете, мы не можем отдать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать", — подчеркнул президент США.
Он отметил, что был "очень добрым" к Украине и ее лидеру Владимиру Зеленскому. Однако Трамп подчеркнул, что не может подвергать Америку опасности.
Напомним, в The Washington Post со ссылкой на источники информировали, что президент РФ Владимир Путин предложил лидеру США Дональду Трампу отдать Украине два региона — Запорожскую и Херсонскую области. Взамен он якобы хочет полный контроль над Донецкой областью.
В то же время в Forbes 18 октября сообщили, что Путин уверен в своих шансах на победу, допуская падение украинской обороны уже "в ближайшие месяцы". В издании его добровольное согласие на окончание войны оценили как маловероятное.