Трамп потребовал от Зеленского принять условия Путина, иначе тот "уничтожит" Украину, — FT

Лидер США Дональд Трамп во время встречи президента Украины Владимира Зеленского 17 октября призвал Киев принять условия главы Кремля по завершению войны. Иначе глава РФ, по словам президента США угрожал уничтожить Украину в случае отказа.

Сама встреча в Белом Доме прошла бурно, а глава США "постоянно ругался" на украинского лидера, сообщает FT со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, разговор между лидерами стран прошел напряженно и перерастал в "перепалку". Лидер США постоянно переходил на ненормативную лексику в адрес украинского президента.

Источники из круга европейских чиновников сообщили, что Трамп практически дословно повторил ряд тезисов Путина. В то же время их удивляет то, буквально недавно тот сам критиковал РФ за ее слабость

Во время разговора с украинским президентом, Трамп заявил, что Зеленский должен заключить сделку или столкнуться с разрушением. По словам одного собеседника, глава США сказал, что украинский президент проиграет войну и предупредил: "Если [Путин] захочет, он уничтожит вас", а также отбросил в сторону карты боевых действий в Украине.

Відео дня

Зеленский и Трамп в Овальном кабинете Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

СМИ указывают, что накануне — во время телефонного разговора в четверг — Путин якобы предложил Трампу сделку: Украина передает контроль над частью Донбасса взамен на уступки контроля в двух южных областях, Херсонской и Запорожской. Это значительно меньше, чем условия, которые Кремль выдвигал в августе во время встречи с Трампом во время саммита на Аляске.

Европейские союзники Украины, которые наблюдали за развитием событий, заявили, что не имеют причины быть оптимистичными относительно краткосрочного будущего. Один из чиновников ЕС дал, что Зеленский был "очень негативно настроен после встречи", а миссия поддержки Украины потерпела "сильный удар", что заставляет лидеров Старого Света "прагматично планировать следующие шаги".

"Хотя Украине в конечном итоге удалось убедить Трампа поддержать замораживание текущей линии фронта, эта острая встреча, кажется, отразила изменчивость позиции Трампа относительно войны и его готовность поддержать максималистские требования Путина", — пишут журналисты.

Ранее Фокус сообщал, что президент РФ Владимир Путин предложил лидеру США Дональду Трампу отдать Украине два региона — Запорожскую и Херсонскую области. Взамен он якобы хочет полный контроль над Донецкой областью.

Впоследствии стало известно, что Трамп ответил, на каких условиях Путин завершит войну. Лидер США говорит, что Путин откажется от своих территориальных посягательств, хотя россияне имели определенные успехи на передовой, и они станут условием на пути к миру.