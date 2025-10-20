Трамп під час зустрічі з Зеленським розмірковував про гарантії безпеки як для Києва, так і для Москви, — Reuters

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським "тиснув" на нього, аби Україна віддала частину своїх територій, захоплену Росією. Окрім того, йшлося про післявоєнні гарантії безпеки.

Дональд Трамп розмірковував над наданням гарантій безпеки як Україні, так і Росії. Про це повідомило агентство Reuters 20 жовтня з посиланням на джерела, обізнані з переговорами у Вашингтоні.

Неназвані посадовці, які побажали залишитися анонімними, розповіли, що Трамп "тиснув" на українського лідера щодо територій, а також нібито відмовився надавати далекобійні американські ракети типу "Томагавк" Україні. Президент США торкнувся питання гарантій безпеки, згадавши також про російську сторону, що "було незрозумілим" для української делегації.

"Трамп також відмовився надати Україні ракети "Томагавк" і розмірковував про надання гарантій безпеки як Києву, так і Москві, що, на думку української делегації, було незрозумілим", — зазначили анонімні джерела.

Відео дня

Інше джерело розповіло виданню, що зустріч у Вашингтоні закінчилася рішенням Трампа укласти угоду на чинній лінії розмежування на фронті російсько-української війни.

"Зустріч закінчилася рішенням (Трампа) укласти "угоду там, де ми є, на лінії розмежування", — повідомив посадовець.

Одне з джерел розповіло, що зустріч була "досить поганою". Трамп, за його словами, заявив, що Україна "замерзне і буде знищена", якщо Зеленський не піде на умови для досягнення миру.

Однак інше джерело заперечило слова президента США про "знищення" України, заявивши, що цього не було. Обидва джерела підтвердили, що в ході переговорів у Вашингтоні Дональд Трамп кілька разів вдавався до ненормативної лексики. Вони також вважають, що на Трампа мала вплив телефонна розмова з кремлівським лідером Володимиром Путіним, яка відбулася напередодні.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив у неділю, 19 жовтня, що Трамп ще не прийняв рішення щодо надання "Томагавків" Україні.

Зустріч Зеленського і Трампа: що відомо

19 жовтня видання FT розповіло, що Дональд Трамп вимагав на зустрічі від Володимира Зеленського прийняти вимоги Путіна, інакше той "знищить Україну". Також медіа зазначало, що президент США "лаявся" під час переговорів у Вашингтоні.

Після зустрічі лідерів видання Axios писало, що Дональд Трамп відмовив Володимиру Зеленському у наданні "Томагавків" Україні — принаймні поки що. Зустріч оглядачі описали як "напружену".

У CNN натомість розкрили, що Трамп не дав "Томагавки" Зеленському через розбіжності у баченні майбутнього війни.