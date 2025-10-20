"Я не думаю, що це станеться": Трамп засумнівався в перемозі України у війні (відео)

Кілька тижнів тому під час Генасамблеї ООН президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна може здобути перемогу над Росією у війні. Тепер він змінив свою думку на абсолютно протилежну.

Американський лідер сказав, що українці все ще можуть виграти війну, але не думає, що вони це зроблять. Ці слова прозвучали під час зустрічі голови Білого дому з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом, повідомляє Clash Report.

Коли один із репортерів запитав Трампа про раніше озвучений коментар і можливу перемогу українців, він відповів:

"Вони все ще можуть перемогти. Я не думаю, що це станеться, але можливість залишається. Я ніколи не говорив, що вони обов'язково переможуть — я сказав, що в них є шанс. Усе може статися. Ви знаєте, війна — дуже дивна річ. Відбувається багато поганого, але відбувається і багато хорошого"

Відео дня

Голова США також поділився, що під час телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним просив того не бити по цивільних, і додав, що більшість загиблих — українські військовослужбовці:

"Як ви знаєте, більшість загиблих — це солдати... Від п'яти до семи тисяч на тиждень. Можете ви в це повірити? Я дивлюся на це і кажу, що це дивно. Але крім цього є атаки на Київ і деякі інші місця, і це людські життя. Але велика кількість людських життів — це солдати, які гинуть на полі бою. Десь від п'яти до семи тисяч, іноді більше, щотижня. Це навіть неймовірно. Це кровопролиття".

Голова Білого дому під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня закликав Київ прийняти умови Путіна щодо завершення війни. Інакше голова РФ, за словами президента США, погрожував "знищити Україну" в разі відмови.

Через кілька днів він спростував інформацію в медіа про те, що нібито спонукав українського лідера Володимира Зеленського віддати весь Донбас під контроль Росії.

За його словами, такі питання "складно узгоджувати", оскільки виникає чимало різних варіантів. Тому політик закликає зупинитися сторони "просто зараз" на чинній лінії фронту.

Нагадаємо, у CNN розкрили, чому Трамп не дав "Томагавки" Україні.