"Томагавки" для Украины: у Кремля есть два плана действий в случае предоставления новых ракет Киеву, — политолог

В ближайшее время ожидается решение президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине ракет "Томагавк", которые в частности могут атаковать объекты топливно-энергетической инфраструктуры РФ. Однако в Кремле на этот случай имеют два плана действий.

Related video

Украина осуществила целый комплекс действий, направленных на получение "Томагавков" от США ради того, чтобы заставить россиян прекратить атаковать энергетические объекты, а также достичь паритетного баланса военных сил. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал политолог Олег Саакян.

Россияне на днях завершили период наполнения своих газовых хранилищ, необходимый для обеспечения отопительного сезона. Украинская сторона, как российская соответственно, хорошо владеет информацией об объектах газового и газоотопительного комплекса РФ, в частности о системах газосбережения подземных хранилищ.

"Если что-то выйдет из строя, то может случиться так, что целые регионы окажутся в дефиците газа во время отопительного сезона", — рассказал политолог.

Украина в случае получения ракет "Томагавк" сможет точечно достигать этих целей на территории России. Удары по этим объектам способны разрушить целые секторы экономики РФ, а также могут быть весомым шагом в достижении паритета в энергетическом вопросе, утверждает Саакян.

РФ, которая уже осуществляет массированные атаки на украинскую энергетику, может продолжить волны ударов, чтобы глава Кремля Владимир Путин впоследствии обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с идеей "энергетического перемирия". В то время как россияне привлекают все для осуществления сокрушительных ударов по украинской энергетике до того, как Украина получит больше возможностей для паритетных атак на Россию.

Поэтому, как отмечает политолог, дальше Украину может ждать эскалация и взаимные удары, или же "выход на деэскалацию".

"Или дохождение до пика российских ударов примерно в ноябре с российской инициативой Трампу о прекращении огня по ударам по энергетически-топливной инфраструктуре, от которого Украине будет сложно отказаться", — добавил Саакян.

Это же может случиться в диспаритетной ситуации, к чему украинцам также стоит быть готовыми, подчеркнул политолог.

"Томагавк" для Украины: что известно о решении Трампа

Окончательного решения относительно того, предоставлять ли Украине дальнобойные американские ракеты "Томагавк", Дональд Трамп еще не объявлял. Однако известно, что 16 октября во время разговора с Путиным он упомянул о новых ракетах для Киева, на что кремлевский лидер ответил, что это навредит отношениям между Америкой и Россией, сообщали росСМИ.

Вечером того же дня Дональд Трамп выступил с заявлениями в Белом доме, в ходе которых объявил, что "Томагавков" у США есть достаточно, однако они нужны самим американцам.

Напомним, 16 октября эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире программы "Свобода Live" рассказал, сколько ракет "Томагавк" могут изменить ход войны в Украине.