"Томагавки" для України: у Кремля є два плани дій у випадку надання нових ракет Києву, — політолог

Найближчим часом очікується рішення президента США Дональда Трампа щодо надання Україні ракет "Томагавк", які зокрема можуть атакувати об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури РФ. Однак у Кремлі на цей випадок мають два плани дій.

Україна здійснила цілий комплекс дій, спрямованих на отримання "Томагавків" від США заради того, щоб примусити росіян припинити атакувати енергетичні об'єкти, а також досягти паритетного балансу військових сил. Про це в етері "24 Каналу" розповів політолог Олег Саакян.

Росіяни цими днями завершили період наповнення своїх газових сховищ, необхідний для забезпечення опалювального сезону. Українська сторона, як російська відповідно, добре володіє інформацією про об'єкти газового та газоопалювального комплексу РФ, зокрема про системи газозбереження підземних сховищ.

"Якщо щось вийде з ладу, то може статися так, що цілі регіони опиняться у дефіциті газу під час опалювального сезону", — розповів політолог.

Україна натомість у випадку отримання ракет "Томагавк" зможе точково досягати цих цілей на території Росії. Удари по цих об'єктах здатні зруйнувати цілі сектори економіки РФ, а також можуть бути вагомим кроком у досягненні паритету в енергетичному питанні, стверджує Саакян.

РФ, яка вже здійснює масовані атаки на українську енергетику, може продовжити хвилі ударів, аби очільник Кремля Володимир Путін згодом звернувся до американського лідера Дональда Трампа з ідеєю "енергетичного перемир'я". У той час як росіяни залучають все для здійснення нищівних ударів по українській енергетиці до того, як Україна отримає більше можливостей для паритетних атак на Росію.

Тому, як зазначає політолог, далі на Україну може чекати ескалація і взаємні удари, або ж "вихід на деескалацію".

"Або доходження до піку російських ударів приблизно у листопаді з російською ініціативою Трампу про припинення вогню щодо ударів по енергетично-паливній інфраструктурі, від якого Україні буде складно відмовитися", — додав Саакян.

Це ж може трапитися у диспаритетній ситуації, до чого українцям також варто бути готовими, наголосив політолог.

"Томагавк" для України: що відомо про рішення Трампа

Остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні далекобійні американські ракети "Томагавк", Дональд Трамп ще не оголошував. Однак відомо, що 16 жовтня під час розмови з Путіним він згадав про нові ракети для Києва, на що кремлівський лідер відповів, що це зашкодить відносинам між Америкою та Росією, повідомляли росЗМІ.

Увечері того ж дня Дональд Трамп виступив із заявами у Білому домі, в ході яких оголосив, що "Томагавків" у США є достатньо, однак вони потрібні самим американцям.

Нагадаємо, 16 жовтня експерт з авіації Валерій Романенко в етері програми "Свобода Live" розповів, скільки ракет "Томагавк" можуть змінити хід війни в Україні.