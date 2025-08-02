Крупнейший проект со времен Трумэна: Трамп строит бальный зал в Белом доме за $200 млн (фото)

Президент США Дональд Трамп объявил о строительстве нового бального зала площадью около 8,4 тыс. кв. метров на территории Белого дома. Проект финансируется лично американским президентом и частными донорами.

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Строительство масштабного зала начнется в сентябре 2025 года и станет крупнейшей реконструкцией Белого дома со времен президента Гарри Трумэна. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома от 31 июля.

Новый зал разместится на месте Восточного крыла, традиционно используемого как офисное помещение первой леди США. Работы планируется завершить до окончания срока полномочий Трампа — января 2029 года.

Бальный зал в Белом доме. Иллюстрация McCrery Architects Фото: The White House

В интервью телеканалу NBC Дональд Трамп заявил, что бальный зал заменит шатры, в которых вынужденно проводятся приемы на южной лужайке при неблагоприятной погоде.

"Когда идет дождь или снег, это катастрофа", — сказал Трамп по телефону, отметив, что шатры ставят "в сотне ярдов" от здания резиденции.

По словам президента, в проекте участвуют лучшие архитекторы мира. Главным подрядчиком назначено архитектурное бюро McCrery Architects, уже подготовившее предварительные эскизы будущего зала.

"Я всегда был отличным застройщиком, и я знаю, как это делать. Я буду строить красивый бальный зал. Они хотели этого много, много лет", — сказал Трамп.

Американский президент назвал строительство "подарком стране", подчеркнув, что бюджет проекта — $200 млн — будет обеспечен без использования федеральных средств, исключительно за счет личных инвестиций и частных пожертвований. А глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз добавила, что администрация "сохранит историческую ценность Белого дома, создав великолепный зал для будущих поколений".

Реконструкция Белого дома. Иллюстрация McCrery Architects Фото: The White House

Как отмечает NBC News, Белый дом неоднократно перестраивался с 1800 года, при этом почти каждая масштабная реконструкция вызывала неоднозначную реакцию. К примеру, при Трумэне здание было фактически разобрано и укреплено стальными балками, что вызвало недовольство сторонников сохранения исторического облика. А Восточное крыло было построено в 1942 году при президенте Рузвельте и также подверглось критике как "излишняя трата" ресурсов.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп выбирает в качестве сотрудниц Белого дома женщин, большинство из которых соответствует типажу его жены и первой леди Мелании. Они носят длинные распущенные волосы, юбки выше колена и высокие сапоги.