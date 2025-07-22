Дональд Трамп окружил себя клонами жены Мелании, – СМИ (фото)

79-летний президент США Дональд Трамп выбирает в качестве сотрудниц Белого дома женщин, большинство из которых соответствует типажу его жены Мелании.

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Они носят длинные распущенные волосы, юбки выше колена, высокие сапоги и не всегда соответствуют занимаемым им должностям, рассказал в новом подкасте The Daily Beast журналист и автор бестселлера "Огонь и ярость" (2018) Майкл Вольф.

Когда он работал над своей книгой, то получил возможность в течение семи месяцев наблюдать за тем, что происходит в Белом доме. И там же отметил про себя эту особенность Трампа в подборе сотрудниц.

Однако дело было не только в том, что все женщины были похожи друг на друга.

"Они похожи на Меланию", — сказал Вольф о бывших и нынешних сотрудницах, приведя в пример Хоуп Хикс, Алину Хаббу, Натали Харп и Марго Мартин.

Хоуп Хикс, старшая советница президента США Дональда Трампа, 2018 год Фото: Getty Images

Роль женщин, как и некоторых мужчин в администрации Трампа, по сути, заключается в том, чтобы быть "на побегушках" у него и "предвосхищать его потребности". Тем самым они создали своего рода "систему комфорта" для президента, говорит Вольф.

Трамп и его советница Алина Хабба, март 2025 года Фото: Getty

Марго Мартин – еще одна "копия" Мелании Трамп Фото: Getty Images

Если президент, окружающий себя привлекательными женщинами, легко может быть воспринят как нечто откровенно сексуальное, то с Трампом это не так, добавил писатель:

"В Белом доме существует мнение, что Трамп – "пост-сексуал"".

Гость эфира уточняет, что когда-то давно крупные СМИ, в том числе New York Post, превозносили нынешнего президента США как "лучшего любовника" в жизни со слов его бывшей жены Марлы Мейплз, хотя позже она отрицала, что когда-то говорила об этом.

Теперь, когда времена былых подвигов прошли, Трамп, похоже, довольствуется тем, что просто "населяет свой мир женщинами, с которыми он, как я полагаю, в другой жизни — или на другом этапе жизни — мог бы быть в отношениях", — говорит Вольф.

"Они на самом деле похожи на Меланию. Так что они своего рода сексуальный суррогат" для роли, которую Мелания, похоже, в значительной степени освободила. Мелания отсутствует. Время, которое она проводит с президентом… [сведено] к абсолютному минимуму, необходимому для поддержания иллюзии брака", – говорит Вольф.

Возможно, именно поэтому, говорит Майкл, у президента так много двойников Мелании наготове.

Писатель напомнил, что для Трампа находиться в окружении красивых женщин – ежедневная работа. Он напомнил, что в свое время миллиардер был совладельцем организации "Мисс Вселенная" и, как сообщается, любил общаться с молодыми участницами за кулисами.

Мелания Трамп редко появляется в Белом доме Фото: Getty Images

Кстати, отмечает Вольф, элемент соперничества между женщинами президент умудрился перенести и в Белый дом.

"Они ненавидят друг друга. Это соревнование. Он постоянно сталкивает их, постоянно отдавая предпочтение одной, и приходится бороться за его… внимание. И та, кто дает ему то, чего он больше всего хочет, — это та, кто ему ближе всего", – подчеркнул журналист.

Тем временем Мелания продолжает дистанциироваться от публичности и крайне редко появляется в Белом доме.

Трамп признавался, что, желая ей спокойной ночи, называет ее "первая леди", мол, это не дает ему забыть, что он президент.

Ранее Фокус писал, как миссис Трамп отреагировала на разговоры своего мужа с российским президентом Путиным, и является ли она на самом деле союзником Украины.