Дональд Трамп оточив себе клонами дружини Меланії, — ЗМІ (фото)

79-річний президент США Дональд Трамп обирає як співробітниць Білого дому жінок, більшість з яких відповідає типажу його дружини Меланії.

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Вони носять довге розпущене волосся, спідниці вище коліна, високі чоботи і не завжди відповідають посадам, які вони обіймають, розповів у новому подкасті The Daily Beast журналіст і автор бестселера "Вогонь і лють" (2018) Майкл Волфф.

Коли він працював над своєю книжкою, то отримав можливість протягом семи місяців спостерігати за тим, що відбувається в Білому домі. І там же відзначив про себе цю особливість Трампа в підборі співробітниць.

Однак справа була не тільки в тому, що всі жінки були схожі одна на одну.

"Вони схожі на Меланію", — сказав Волфф про колишніх і нинішніх співробітниць, навівши як приклад Гоуп Гікс, Аліну Хаббу, Наталі Гарп і Марго Мартін.

Гоуп Гікс, старша радниця президента США Дональда Трампа, 2018 рік Фото: Getty Images

Роль жінок, як і деяких чоловіків в адміністрації Трампа, по суті, полягає в тому, щоб бути "на побігеньках" у нього і "передбачати його потреби". У такий спосіб вони створили своєрідну "систему комфорту" для президента, каже Волфф.

Трамп і його радниця Аліна Хабба, березень 2025 року Фото: Getty

Марго Мартін — ще одна "копія" Меланії Трамп Фото: Getty Images

Якщо президент, який оточує себе привабливими жінками, легко може бути сприйнятий як щось відверто сексуальне, то з Трампом це не так, додав письменник:

"У Білому домі існує думка, що Трамп — "пост-сексуал"".

Гість ефіру уточнює, що колись давно великі ЗМІ, зокрема New York Post, звеличували нинішнього президента США як "найкращого коханця" в житті зі слів його колишньої дружини Марли Мейплз, хоча пізніше вона заперечувала, що колись говорила про це.

Тепер, коли часи колишніх подвигів минули, Трамп, схоже, задовольняється тим, що просто "населяє свій світ жінками, з якими він, як я вважаю, в іншому житті — або на іншому етапі життя — міг би бути в стосунках", — каже Волфф.

"Вони насправді схожі на Меланію. Тож вони свого роду сексуальний сурогат" для ролі, яку Меланія, схоже, значною мірою звільнила. Меланія відсутня. Час, який вона проводить із президентом... [зведено] до абсолютного мінімуму, необхідного для підтримання ілюзії шлюбу", — каже Вольф.

Можливо, саме тому, каже Майкл, у президента так багато двійників Меланії напоготові.

Письменник нагадав, що для Трампа перебувати в оточенні красивих жінок — щоденна робота. Він нагадав, що свого часу мільярдер був співвласником організації "Міс Всесвіт" і, як повідомляється, любив спілкуватися з молодими учасницями за лаштунками.

Меланія Трамп рідко з'являється в Білому домі Фото: Getty Images

До речі, зазначає Волфф, елемент суперництва між жінками президент примудрився перенести і в Білий дім.

"Вони ненавидять одна одну. Це змагання. Він постійно зіштовхує їх, постійно віддаючи перевагу одній, і доводиться боротися за його... увагу. І та, хто дає йому те, чого він найбільше хоче, — це та, хто йому найближчий", — наголосив журналіст.

Тимчасом Меланія продовжує дистанціюватися від публічності і вкрай рідко з'являється в Білому домі.

Трамп зізнавався, що, бажаючи їй добраніч, називає її "перша леді", мовляв, це не дає йому забути, що він президент.

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