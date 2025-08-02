Найбільший проєкт з часів Трумена: Трамп будує бальний зал у Білому домі за $200 млн (фото)

Президент США Дональд Трамп оголосив про будівництво нового бального залу площею близько 8,4 тис. кв. метрів на території Білого дому. Проєкт фінансується особисто американським президентом і приватними донорами.

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Будівництво масштабної зали розпочнеться у вересні 2025 року і стане найбільшою реконструкцією Білого дому з часів президента Гаррі Трумена. Про це йдеться у пресрелізі Білого дому від 31 липня.

Нова зала розміститься на місці Східного крила, традиційно використовуваного як офісне приміщення першої леді США. Роботи планується завершити до закінчення терміну повноважень Трампа — січня 2029 року.

Бальна зала в Білому домі. Ілюстрація McCrery Architects Фото: The White House

В інтерв'ю телеканалу NBC Дональд Трамп заявив, що бальна зала замінить намети, в яких вимушено проводять заходи на південній галявині за несприятливої погоди.

"Коли йде дощ або сніг, це катастрофа", — сказав Трамп телефоном, зазначивши, що намети ставлять "за сотню ярдів" від будівлі резиденції.

За словами президента, у проєкті беруть участь найкращі архітектори світу. Головним підрядником призначено архітектурне бюро McCrery Architects, яке вже підготувало попередні ескізи майбутнього залу.

"Я завжди був чудовим забудовником, і я знаю, як це робити. Я буду будувати гарний бальний зал. Вони хотіли цього багато, багато років", — сказав Трамп.

Американський президент назвав будівництво "подарунком країні", підкресливши, що бюджет проєкту — $200 млн — буде забезпечено без використання федеральних коштів, винятково завдяки особистим інвестиціям і приватним пожертвам. А глава апарату Білого дому Сьюзан Вайлз додала, що адміністрація "збереже історичну цінність Білого дому, створивши чудовий зал для майбутніх поколінь".

Реконструкція Білого дому. Ілюстрація McCrery Architects Фото: The White House

Як зазначає NBC News, Білий дім неодноразово перебудовувався з 1800 року, при цьому майже кожна масштабна реконструкція викликала неоднозначну реакцію. Наприклад, за часів Трумена будівлю було фактично розібрано та укріплено сталевими балками, що викликало невдоволення прихильників збереження історичного вигляду. А Східне крило було побудовано 1942 року за президентства Рузвельта і також піддалося критиці як "зайва трата" ресурсів.

Раніше повідомлялося, що американський президент Дональд Трамп обирає як співробітниць Білого дому жінок, більшість з яких відповідає типажу його дружини і першої леді Меланії. Вони носять довге розпущене волосся, спідниці вище коліна і високі чоботи.