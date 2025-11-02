Трамп похвалився ремонтом ванної Лінкольна в Білому домі: демократи обурені (фото)

Президент США Дональд Трамп повідомив про завершення реконструкції так званої "ванної кімнати Лінкольна" в Білому домі. За словами глави держави, приміщення тепер має більш автентичний вигляд і "відповідає епосі Авраама Лінкольна".

Про ремонт Трамп розповів у своїй соцмережі Truth Social. Президент зазначив, що ванна, оформлена в 1940-х роках у стилі ар-деко із зеленою плиткою, "абсолютно не відповідала часу Лінкольна". Про це йдеться в репортажі CNN.

"Я відремонтував ванну кімнату Лінкольна в Білому домі. Вона в 1940-х роках була перероблена в стилі ар-деко зеленими плитками, що було абсолютно невідповідно для епохи Лінкольна", — зазначив Трамп.

За його словами, нове оформлення виконано з полірованого чорного і білого мармуру, який, за версією президента, "може бути тим самим матеріалом", що використовували за президента Лінкольна. Водночас нинішній очільник Білого дому не уточнив, з якого металу виготовлена фурнітура, проте користувачі звернули увагу на золотисті елементи в інтер'єрі.

Якщо звернути увагу на більш ранні фото кімнати, то можна помітити, що деякі елементи інтер'єру були змінені. Так змішувачі стали позолоченими, над раковиною висить дзеркало у важкій золотій рамі, а зі стелі звисає люстра. Причому навіть урна для сміття, вішалки для рушників, душові лійки, рами душових дверей — все це сяє золотистими відтінками.

Ванна кімната в Білому домі до реконструкції Фото: Соцсети

Золоті елементи ванної в Білому домі Фото: Соцсети

Історична довідка

Ванна кімната, кабінет і вітальня Лінкольна розташовані на другому поверсі Білого дому, у південно-східному крилі. У 1945 році за розпорядженням президента Гаррі Трумена приміщення були відреставровані — меблі та декор підбирала Американська історична асоціація в дусі середини XIX століття.

Тоді ж ванну кімнату оформили зеленою плиткою — за сучасними стандартами ар-деко, але з відсиланням до стилю післявоєнного часу. Достовірних даних про те, що при Лінкольні використовували мармур, немає. А сам 16-й президент США відомий як один із найскромніших лідерів в історії країни.

Політична реакція

Публікація Трампа викликала резонанс. Прихильники президента вітали "відновлення історичного вигляду", проте представники Демократичної партії розкритикували цей крок.

Так лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер звинуватив Трампа в "глухоті до реальності", зазначивши, що ремонт проводять у період шатдауну — тимчасового припинення фінансування федеральних структур.

А губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, скориставшись соціальними мережами, опублікував створене штучним інтелектом зображення Трампа, на якому він схожий на Марію-Антуанетту, останню королеву Франції до революції 1789 року.

Нагадаємо, у жовтні американський президент Дональд Трамп розпорядився знести частину Білого дому, щоб потім побудувати бальний зал площею понад 8000 кв. метрів. Це фактично найбільша реконструкція Білого дому з часів президента Гаррі Трумена, на яку витратять близько 200 млн доларів.