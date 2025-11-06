Топменеджер компанії-виробника Ozempic знепритомнів на зустрічі з Трампом (відео)

Гордон Фіндлі, виконавчий директор данської фармацевтичної компанії Novo Nordisk, знепритомнів в Овальному кабінеті, поки президент США говорив про зниження цін на нові препарати від ожиріння.

Інцидент стався всього за кілька хвилин після того, як Трамп оголосив про знаменну угоду з фармацевтичними компаніями Eli Lilly і Novo Nordisk про значне зниження цін на популярні препарати для зниження ваги на основі GLP-1, такі як Wegovy і Zepbound, повідомляє АР.

Гордон Фіндлі втратив свідомість просто в Овальному кабінеті

За даними Associated Press, чоловік, якого очевидці впізнали як керівника компанії Novo Nordisk Гордона Фіндлі, втратив рівновагу і впав на землю. Доктор Мехмет Оз, який зараз очолює Центри послуг Medicare і Medicaid, кинувся на допомогу, не давши Гордону вдаритися головою.

"У кімнаті запанувала тиша. Секретна служба і медики негайно прибули в Овальний кабінет. Трамп виглядав явно стурбованим", — розповіли репортери в соцмережах.

Прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт пізніше підтвердила інформацію про інцидент, заявивши: "Під час оголошення про статус найбільш сприятливих націй в Овальному кабінеті представник однієї з компаній знепритомнів. Медична служба Білого дому швидко відреагувала, і з цим джентльменом усе гаразд. Пресконференція відновиться найближчим часом"

Захід, у якому взяли участь провідні фармацевтичні керівники та посадовці адміністрації, був покликаний привернути увагу до нової ініціативи адміністрації щодо ціноутворення лікарських засобів у рамках програми найбільшого сприяння — плану зробити препарати GLP-1 доступнішими для мільйонів американців.

Трамп заявив, що угода дасть змогу виробникам продавати ці препарати безпосередньо споживачам через TrumpRx, федеральний вебсайт, запуск якого заплановано на наступний рік, що пропонує пероральні версії за ціною всього 149 доларів на місяць, в очікуванні схвалення FDA.

