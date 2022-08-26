Угорщина дозволила Росії будувати АЕС "Пакш II" на своїй території: що це за проєкт?

"Росатом" довгий час вимагав отримання ліцензії для будівництва атомної електростанції в Євросоюзі.

Управління з атомної енергетики Угорщини вчора, 25 серпня, видало російській держкорпорації "Росатом" дозвіл на будівництво атомної електростанції "Пакш II". Про це повідомляється на сайті регуляторного органу.

Так Угорщина дозволила Росії розширити АЕС "Пакш", яка є єдиною робочою атомною електростанцією на території країни. Зокрема, "Росатом" планує побудувати тут нові енергоблоки, а саме 5-ий і 6-ий, збільшивши потужність атомного об'єкта вдвічі.

Ліцензія дійсна протягом десяти років від дня її підписання.

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Хронологія проєкту "Пакш ІІ"

Росія вже багато років домагається отримання ліцензії на будівництво власної АЕС на території Євросоюзу.

Спорудження двох нових енергоблоків "Пакш" парламент Угорщини схвалив ще 2009 року. У 2014 році Угорщина підписала контракт із "Росатомом" на будівництво п'ятого та шостого блоків із реакторами за російською технологією ВВЕР-1200. Однак у Євросоюзі зволікали з ухваленням такого рішення.

Лише через десять років, у 2019 році, Угорщина повідомила, що дозвіл від ЄС усе ж таки отримано. Тоді ж розпочалися перші монтажно-будівельні роботи на майданчику. Проте "Росатом" продовжував чекати на отримання офіційної ліцензії на будівництво.

У травні цього року глава держкорпорації Олексій Лихачов заявив, що санкції не вплинуть на будівництво атомної електростанції та видачу ліцензії.

Вартість проєкту складає близько 12,5 млрд євро.

За даними деяких ЗМІ, дозвіл на будівництво "Пакш II" міг стати умовою, за якої Росія погодилася дати Угорщині додаткові 700 мільйонів кубометрів газу.

Раніше в серпні Росія відновила постачання нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба". Угорська компанія MOL заявила про сплату за користування українською ділянкою трубопроводу. Чехія відмовилася від імпорту, стратегічних запасів нафти вистачить на 90 днів.