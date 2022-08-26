Венгрия разрешила России строить АЭС "Пакш II" на своей территории: что это за проект?

"Росатом" долгое время добивался получения лицензии для строительства атомной электростанции в Евросоюзе.

Управление по атомной энергетике Венгрии вчера, 25 августа, выдало российской госкорпорации "Росатом" разрешение на строительство атомной электростанции "Пакш II". Об этом сообщается на сайте регуляторного органа.

Таким образом, Венгрия разрешила Российской Федерации расширить АЭС "Пакш", которая является единственной действующей атомной электростанцией на территории страны. В частности, "Росатом" планирует построить здесь новые энергоблоки, а именно 5-ый и 6-ой, увеличив мощность атомного объекта вдвое.

Лицензия действительна на протяжении десяти лет со дня ее подписания.

[ + – ] Проект "Пакш-2"

Хронология проекта "Пакш II"

Россия уже много лет добивается получения лицензии на строительство собственной АЭС на территории Евросоюза .

Сооружение двух новых энергоблоков "Пакш" парламент Венгрии одобрил еще в 2009 году. В 2014 году Венгрия подписала контракт с "Росатомом" на постройку пятого и шестого блоков с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Однако в Евросоюзе медлили с принятием такого решения.

Лишь спустя десять лет, в 2019 году, Венгрия сообщила, что разрешение от ЕС все же получено. Тогда же начались первые монтажно-строительные работы на площадке. Тем не менее, "Росатом" продолжал ждать получение официальной лицензии на строительство.

В мае этого года глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что санкции не повлияют на строительство атомной электростанции и выдачу лицензии.

Стоимость проекта составляет около 12,5 млрд евро.

По данным некоторых СМИ, разрешение на строительство "Пакш II" могло стать условием, при котором Россия согласилась дать Венгрии дополнительные 700 миллионов кубометров газа.

Ранее в августе Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба". Венгерская компания MOL заявила об уплате за пользование украинским участком трубопровода. Чехия отказалась от импорта, стратегических запасов нефти страны хватит на 90 дней.